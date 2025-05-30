Только три пляжа в Башкирии оказались пригодными для купания

В Роспотребнадзоре Башкирии подвели итоги проверки официальных пляжей республики. Из всех имеющихся зон отдыха только три получили добро на купание.

Единственными безопасными для здоровья признали пляжи «Песчаный» на Фронтовых бригад и «Райский берег» на озере Теплое в Инорсе — оба в Уфе. Также в список попал стерлитамакский пляж «Небо на двоих» на Халтурина.

Лабораторные исследования показали, что именно эти три места соответствуют нормам по воде, почве и песку. Остальные пляжи республики пока остаются без санитарно-эпидемиологического заключения.

Особенно печально дела обстоят в столице Башкирии. Из 11 уфимских пляжей семь откроются 1 июня с запретом на купание — там можно только загорать и любоваться водичкой издалека.

Причина такого жесткого подхода — последствия весеннего паводка. После стихии берега просто не успели привести в порядок.