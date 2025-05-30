Главная » Новости
10

Только три пляжа в Башкирии оказались пригодными для купания

©UTV

В Роспотребнадзоре Башкирии подвели итоги проверки официальных пляжей республики. Из всех имеющихся зон отдыха только три получили добро на купание.

Единственными безопасными для здоровья признали пляжи «Песчаный» на Фронтовых бригад и «Райский берег» на озере Теплое в Инорсе — оба в Уфе. Также в список попал стерлитамакский пляж «Небо на двоих» на Халтурина.

Лабораторные исследования показали, что именно эти три места соответствуют нормам по воде, почве и песку. Остальные пляжи республики пока остаются без санитарно-эпидемиологического заключения.

Особенно печально дела обстоят в столице Башкирии. Из 11 уфимских пляжей семь откроются 1 июня с запретом на купание — там можно только загорать и любоваться водичкой издалека.

Причина такого жесткого подхода — последствия весеннего паводка. После стихии берега просто не успели привести в порядок.

Стерлитамак Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.