Территорию вокруг Курултая в Уфе за 75 миллионов рублей благоустроит компания из Омска

Парламент Башкирии решил обновить ландшафт вокруг своего здания. Контракт на 75 млн рублей отдали дорожникам из Омска, которые уже освоили в Уфе почти 3 миллиарда.

По данным портала госзакупок, подряд на облагораживание территории вокруг здания Курултая достался компании из другого региона. Контракт на сумму в 75 миллионов рублей ушёл в Омск.

Речь идёт о фирме «Арт РемСтрой». Именно она будет наводить красоту у республиканского парламента до конца текущего года. Соглашение было заключено 1 сентября, а финансирование работ обеспечат средства из бюджета Башкирии.

Львиная доля суммы, а это 63,5 миллиона, пойдёт на само «благоустройство». Пять миллионов потратят на наружное освещение, ещё два — на озеленение. Обновление сетей водоснабжения и канализации обойдётся почти в три миллиона рублей.

Исполнителем стала организация, чей основной профиль — строительство автомагистралей. Владеет и руководит подрядчиком Карен Мартоян, а зарегистрирована компания в Омске. Казалось бы, где Омск, а где Уфа.

Но есть нюанс. Омичи регулярно забирают крупные госконтракты в Башкирии. Хотя их главный клиент — родная Омская область, уфимская мэрия числится на третьем месте среди заказчиков. С ней фирма заключила 19 сделок на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей.