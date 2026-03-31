0
16 часов
Новости

Терпите или жалуйтесь: в Башкирии разъяснили правила отключения отопления весной

МинЖКХ республики разъяснило жителям, почему невозможно убавить тепло в отдельной квартире и куда обращаться, если управляющая компания бездействует.
радиатор отопления
© rutube

С приходом тепла жители Башкирии жалуются на духоту в квартирах — батареи продолжают работать в штатном режиме, несмотря на весеннюю погоду. Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ опубликовало разъяснения 31 марта.

Ведомство пояснило: подача тепла ведётся строго по температурному графику, утверждённому ресурсоснабжающей организацией. Из-за централизованного характера системы теплоснабжения снизить или отключить тепло в отдельном доме или квартире технически невозможно. Вместе с тем управляющая компания в ряде случаев вправе отрегулировать запорную арматуру на вводе в дом — для этого жильцам следует обращаться напрямую в свою УК.

«В случае бездействия управляющей организации можно обратиться в Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору», — сообщили в МинЖКХ.

Вопрос завершения отопительного сезона обсуждался 30 марта на оперативном совещании в ЦУРе. Глава МинЖКХ Ирина Голованова сообщила, что в ближайшие выходные среднесуточная температура прогнозируется на уровне +8 градусов. Если температура удержится на таком уровне пять дней подряд, муниципалитеты смогут начать завершение отопительного сезона после 5 апреля.

БашРТС в марте получала жалобы жителей на перегрев в квартирах. Компания объяснила: оперативно снизить температуру теплоносителя невозможно из-за инерционности системы — изменения отражаются на температуре в квартирах лишь через несколько часов или суток.

В марте–апреле 2025 года БашРТС переводила систему теплоснабжения на минимально возможные параметры в связи с весенним потеплением: температуру теплоносителя на выходе из теплоисточников снижали до 70°C. Тогда компания предупреждала, что досрочное прекращение подачи тепла создаёт риски при внезапном похолодании.

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировали 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. Данные привела «Российская газета» со ссылкой на главу Минстроя РФ.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.