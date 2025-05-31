Температура воды в реках Уфы остается ниже безопасной для купания

В Башкирии стоит знойная жара под +30°C, но искупаться всё равно не получится — вода до сих пор холодная. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

МЧС напоминает: безопасно купаться при температуре воды от +17°C до +19°C. А что у нас? Белая в Уфе — всего +15,8°C, река Уфа и того хуже — +15,2°C. Только Дёма радует относительно тёплыми +19,1°C.

Но даже если бы вода была как парное молоко, в неё всё равно нельзя — официально пляжный сезон стартует только 1 июня. До этого момента спасатели не дежурят, а значит, любое купание на свой страх и риск.

Медики предупреждают: холодная вода — это не просто дискомфорт. Резкое сужение сосудов, скачок давления, нагрузка на сердце, судороги и потеря координации. Для сердечников вообще смертельно опасно.

Только в мае в республике уже зафиксировали несколько смертей на воде. А ещё в начале июня обещают грозы и похолодание.