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Температура воды в реках Уфы остается ниже безопасной для купания

©УГЗ города Уфы

В Башкирии стоит знойная жара под +30°C, но искупаться всё равно не получится — вода до сих пор холодная. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

МЧС напоминает: безопасно купаться при температуре воды от +17°C до +19°C. А что у нас? Белая в Уфе — всего +15,8°C, река Уфа и того хуже — +15,2°C. Только Дёма радует относительно тёплыми +19,1°C.

Но даже если бы вода была как парное молоко, в неё всё равно нельзя — официально пляжный сезон стартует только 1 июня. До этого момента спасатели не дежурят, а значит, любое купание на свой страх и риск.

Медики предупреждают: холодная вода — это не просто дискомфорт. Резкое сужение сосудов, скачок давления, нагрузка на сердце, судороги и потеря координации. Для сердечников вообще смертельно опасно.

Только в мае в республике уже зафиксировали несколько смертей на воде. А ещё в начале июня обещают грозы и похолодание.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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