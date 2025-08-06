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Темная лошадка Минтуризма Башкирии: кто такая Светлана Верещагина, новая глава скандального ведомства

Новым министром предпринимательства и туризма Башкирии стала Светлана Верещагина — чиновница, хорошо знакомая с внутренней кухней ведомства. Её назначение произошло на фоне коррупционного скандала, а биография оказалась связана как с арестованным Артуром Идельбаевым, так и с бывшим главой министерства Рустемом Афзаловым, который сам находится под следствием.
светлана верещагина
©Светлана Верещагина / Vk.com

Назначение Светланы Верещагиной на пост главы Министерства туризма Башкирии, объявленное Радием Хабировым, на первый взгляд, выглядит как стандартная кадровая перестановка. Однако при ближайшем рассмотрении её карьерный путь и связи рисуют куда более интригующую картину.

Возвращение в родные пенаты

Для широкой публики имя Верещагиной ново, но в правительственных кругах она не новичок. Более того, для неё это возвращение в уже знакомое ведомство. По меньшей мере с января 2023 года она работала заместителем министра туризма, но не позднее марта 2024-го неожиданно перешла на аналогичную должность в Министерство экономразвития. Теперь, спустя всего несколько месяцев, она возвращается в Минтуризма, но уже в статусе руководителя.

Связи и скандалы

Интерес вызывает контекст этих перемещений. Её уход из Минтуризма совпал по времени с предъявлением обвинений её тогдашнему шефу Рустему Афзалову (в сентябре 2023 года). А её триумфальное возвращение состоялось сразу после громкого ареста замдиректора Центра развития туризма Артура Идельбаева в июле 2025 года, который повлёк за собой отставку её предшественницы Зухры Гордиенко.

Как выяснилось, Верещагина, как и многие в отрасли, была знакома и пересекалась по работе с ныне арестованным Идельбаевым. Таким образом, она оказалась связана с двумя ключевыми фигурами скандалов, сотрясавших ведомство в последний год.

Откуда родом и чем занималась

Светлана Верещагина родом из Кумертау. Образование получила в Уфимской государственной академии экономики и сервиса, Башкирском государственном университете. Чем чиновница занималась до 2023 года, достоверно неизвестно — в декларациях за 2021 год она не значится.

В Минэкономразвития, судя по её соцсетям, Верещагина активно занималась продвижением тех самых «креативных индустрий» — сферы экономики, основанной на интеллектуальной деятельности (дизайн, кино, музыка). Теперь ей предстоит применить свои навыки для решения куда более приземлённых и сложных задач в ведомстве с подмоченной репутацией.

Часто задаваемые вопросы
В статье упоминается быстрая карьера Верещагиной в правительстве. Можно ли восстановить ее хронологию более детально?
Да, карьерный путь Светланы Верещагиной на госслужбе выглядит следующим образом:

2011–2013: Главный специалист отдела экономического развития, промышленности и инвестиций в администрации Бирского района.

2013–2017: Прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до заместителя начальника отдела в Госкомитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

2017–2020: Начальник отдела инвестиционного развития в Министерстве экономического развития Республики Башкортостан.

2020–2022: Заместитель директора по общим и организационным вопросам в ГАУ Республики Башкортостан «Молочная кухня».

2022–2024: Заместитель министра предпринимательства и туризма РБ.

2024–2025: Заместитель министра экономического развития и инвестиционной деятельности РБ.
Текст указывает на ее пересечения с арестованными чиновниками. Что известно о ее политических связях?
Некоторые источники считают Светлану Верещагину частью команды премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Ее бывшие руководители, Рустем Афзалов (в Минтуризма) и Рустам Муратов (в Минэкономразвития), считаются кадрами Назарова.

Что касается ее связей с арестованным Артуром Идельбаевым, то на ее странице в социальной сети «ВКонтакте» сохранились совместные фотографии с ним, подтверждающие их знакомство и совместную работу в сфере туризма.
Ее увлеченность «креативными индустриями» отмечена. Насколько это важное направление для Башкирии и какова была ее роль?
Креативные индустрии — одно из стратегических направлений для экономики Башкортостана. В 2023 году выручка в этой сфере составила 51,2 млрд рублей, что на 63% больше, чем в 2022 году. Республика первой в России учредила День креативных индустрий (8 августа), а Уфа получила статус ремесленного города от Всемирного совета ремесел, также впервые в стране.

Работая в Минэкономразвития, Верещагина активно занималась этим направлением. Например, она участвовала в организации встречи главы республики Радия Хабирова с представителями креативной молодежи, включая анимешников и косплееров. Эта работа соответствует федеральному тренду: 5 февраля 2025 года в России вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий», который формализовал это понятие и меры поддержки.
Как эксперты оценивают ее назначение на фоне недавних скандалов в министерстве?
Эксперты отмечают, что частая смена руководства негативно сказывается на туристической отрасли. Назначение Светланы Верещагиной воспринимается с надеждой, поскольку она обладает компетенциями как в сфере туризма, так и в экономическом развитии. Есть ожидания, что ее опыт, полученный в Минэкономразвития, поможет наладить контроль за расходованием бюджетных средств, что стало особенно актуально после арестов, связанных с хищением субсидий.
кадры Минтуризма назначения в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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