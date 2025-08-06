Темная лошадка Минтуризма Башкирии: кто такая Светлана Верещагина, новая глава скандального ведомства

Назначение Светланы Верещагиной на пост главы Министерства туризма Башкирии, объявленное Радием Хабировым, на первый взгляд, выглядит как стандартная кадровая перестановка. Однако при ближайшем рассмотрении её карьерный путь и связи рисуют куда более интригующую картину.
Возвращение в родные пенаты
Для широкой публики имя Верещагиной ново, но в правительственных кругах она не новичок. Более того, для неё это возвращение в уже знакомое ведомство. По меньшей мере с января 2023 года она работала заместителем министра туризма, но не позднее марта 2024-го неожиданно перешла на аналогичную должность в Министерство экономразвития. Теперь, спустя всего несколько месяцев, она возвращается в Минтуризма, но уже в статусе руководителя.
Связи и скандалы
Интерес вызывает контекст этих перемещений. Её уход из Минтуризма совпал по времени с предъявлением обвинений её тогдашнему шефу Рустему Афзалову (в сентябре 2023 года). А её триумфальное возвращение состоялось сразу после громкого ареста замдиректора Центра развития туризма Артура Идельбаева в июле 2025 года, который повлёк за собой отставку её предшественницы Зухры Гордиенко.
Как выяснилось, Верещагина, как и многие в отрасли, была знакома и пересекалась по работе с ныне арестованным Идельбаевым. Таким образом, она оказалась связана с двумя ключевыми фигурами скандалов, сотрясавших ведомство в последний год.
Откуда родом и чем занималась
Светлана Верещагина родом из Кумертау. Образование получила в Уфимской государственной академии экономики и сервиса, Башкирском государственном университете. Чем чиновница занималась до 2023 года, достоверно неизвестно — в декларациях за 2021 год она не значится.
В Минэкономразвития, судя по её соцсетям, Верещагина активно занималась продвижением тех самых «креативных индустрий» — сферы экономики, основанной на интеллектуальной деятельности (дизайн, кино, музыка). Теперь ей предстоит применить свои навыки для решения куда более приземлённых и сложных задач в ведомстве с подмоченной репутацией.
2011–2013: Главный специалист отдела экономического развития, промышленности и инвестиций в администрации Бирского района.
2013–2017: Прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до заместителя начальника отдела в Госкомитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
2017–2020: Начальник отдела инвестиционного развития в Министерстве экономического развития Республики Башкортостан.
2020–2022: Заместитель директора по общим и организационным вопросам в ГАУ Республики Башкортостан «Молочная кухня».
2022–2024: Заместитель министра предпринимательства и туризма РБ.
2024–2025: Заместитель министра экономического развития и инвестиционной деятельности РБ.
Что касается ее связей с арестованным Артуром Идельбаевым, то на ее странице в социальной сети «ВКонтакте» сохранились совместные фотографии с ним, подтверждающие их знакомство и совместную работу в сфере туризма.
Работая в Минэкономразвития, Верещагина активно занималась этим направлением. Например, она участвовала в организации встречи главы республики Радия Хабирова с представителями креативной молодежи, включая анимешников и косплееров. Эта работа соответствует федеральному тренду: 5 февраля 2025 года в России вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий», который формализовал это понятие и меры поддержки.