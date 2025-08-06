Темная лошадка Минтуризма Башкирии: кто такая Светлана Верещагина, новая глава скандального ведомства

Новым министром предпринимательства и туризма Башкирии стала Светлана Верещагина — чиновница, хорошо знакомая с внутренней кухней ведомства. Её назначение произошло на фоне коррупционного скандала, а биография оказалась связана как с арестованным Артуром Идельбаевым, так и с бывшим главой министерства Рустемом Афзаловым, который сам находится под следствием.

Назначение Светланы Верещагиной на пост главы Министерства туризма Башкирии, объявленное Радием Хабировым, на первый взгляд, выглядит как стандартная кадровая перестановка. Однако при ближайшем рассмотрении её карьерный путь и связи рисуют куда более интригующую картину.

Возвращение в родные пенаты

Для широкой публики имя Верещагиной ново, но в правительственных кругах она не новичок. Более того, для неё это возвращение в уже знакомое ведомство. По меньшей мере с января 2023 года она работала заместителем министра туризма, но не позднее марта 2024-го неожиданно перешла на аналогичную должность в Министерство экономразвития. Теперь, спустя всего несколько месяцев, она возвращается в Минтуризма, но уже в статусе руководителя.

Связи и скандалы

Интерес вызывает контекст этих перемещений. Её уход из Минтуризма совпал по времени с предъявлением обвинений её тогдашнему шефу Рустему Афзалову (в сентябре 2023 года). А её триумфальное возвращение состоялось сразу после громкого ареста замдиректора Центра развития туризма Артура Идельбаева в июле 2025 года, который повлёк за собой отставку её предшественницы Зухры Гордиенко.

Как выяснилось, Верещагина, как и многие в отрасли, была знакома и пересекалась по работе с ныне арестованным Идельбаевым. Таким образом, она оказалась связана с двумя ключевыми фигурами скандалов, сотрясавших ведомство в последний год.

Откуда родом и чем занималась

Светлана Верещагина родом из Кумертау. Образование получила в Уфимской государственной академии экономики и сервиса, Башкирском государственном университете. Чем чиновница занималась до 2023 года, достоверно неизвестно — в декларациях за 2021 год она не значится.

В Минэкономразвития, судя по её соцсетям, Верещагина активно занималась продвижением тех самых «креативных индустрий» — сферы экономики, основанной на интеллектуальной деятельности (дизайн, кино, музыка). Теперь ей предстоит применить свои навыки для решения куда более приземлённых и сложных задач в ведомстве с подмоченной репутацией.