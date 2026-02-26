Telegram заблокируют в начале апреля — источники называют решение окончательным

Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram в России. Ограничения могут вступить в силу в первых числах апреля, однако в зоне СВО сервис продолжит работать.

Российские власти приняли окончательное решение о блокировке Telegram на территории страны. Мессенджер перестанет работать в первых числах апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений в профильных ведомствах. Два собеседника издания, близких к Кремлю, подтверждают — решение принято и пересматриваться не будет.

Когда Telegram окончательно перестанет работать в России

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах назвал конкретную дату полной блокировки мессенджера — 1 апреля 2026 года. Роскомнадзор официально эти планы не подтвердил, но и не опроверг, рекомендовав россиянам переходить на отечественные сервисы. По данным источников, технический сценарий блокировки повторит отключение продуктов компании Meta* — приложение перестанет обновляться и загружать контент через российских провайдеров.

Напомним, Роскомнадзор подтвердил, что с 10 февраля 2026 года ведомство начало процедуру замедления работы мессенджера Telegram в России. Пользователи столкнулись с трудностями: они не могли отправлять сообщения, а медиафайлы не загружались. По данным главы Минцифры Максута Шадаева, Telegram не ответил на порядка 150 тысяч запросов на удаление запрещённого контента, что стало одним из оснований для ограничений.

Вербовка подростков: главная причина жестких мер властей

В качестве основной причины источники указывают рост числа случаев вербовки граждан через мессенджер, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. По данным МВД России, Telegram является главной площадкой вербовки подростков — злоумышленники используют секретные чаты, анонимные группы и боты-вербовщики для вовлечения несовершеннолетних в незаконную деятельность.

Первый крупный конфликт между Telegram и российскими властями произошёл в апреле 2018 года, когда мессенджер заблокировали за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Власти официально сняли те ограничения лишь в июне 2020 года.

Мессенджер оставят доступным только в зоне СВО

При этом на линии боевого соприкосновения Telegram продолжит функционировать. Об этом ещё 18 февраля на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, власти не планируют ограничивать работу сервиса в зоне специальной военной операции.

Однако министр выразил надежду, что со временем военнослужащие самостоятельно перейдут на альтернативные платформы. К апрелю мессенджер будет доступен только на фронте, подтверждает источник РБК.

* — компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.