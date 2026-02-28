Telegram не заблокируют — но есть одно «но». Госдума назвала условие работы мессенджера в России

Председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что мессенджер сохранит доступ для россиян, если его администрация будет соблюдать законодательство РФ.

Руководство Telegram должно выполнить все предписания российских регуляторов — тогда мессенджер продолжит работать в России. Об этом 28 февраля заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире программы «Партком».

На прямой вопрос, сохранится ли у сервиса возможность работать в стране при условии выполнения требований, депутат однозначно ответил: «Конечно, останется».

Свою позицию парламентарий подкрепил дорожной аналогией. По его словам, российские автомобили соблюдают ПДД, имеют номерные знаки и останавливаются по сигналу инспектора. А иностранная машина с правым рулём без регистрации выезжает на встречную полосу, отказываясь подчиняться местным правилам. Такой транспорт, подчеркнул Боярский, отправляют на штрафстоянку до тех пор, пока водитель не выучит правила. Аналогичный подход, по мнению депутата, должен действовать и в отношении зарубежных цифровых платформ.

С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на территории России. По данным главы Минцифры Максута Шадаева, мессенджер не ответил на около 150 тысяч запросов об удалении запрещённого контента, что стало одним из оснований для принятых мер.

По информации ТАСС, с начала 2025 года Роскомнадзор направил Telegram около 305 тысяч требований об удалении противоправных материалов, из которых более 35,6 тысяч приходятся на 2026 год. Среди нарушений — распространение детской порнографии (145,6 тыс. случаев), пронаркотический контент (112,6 тыс.) и информация о способах обхода блокировок (35,5 тыс.).

Российские власти рассматривают возможность полной блокировки Telegram в первых числах апреля 2026 года. По данным источников, это решение окончательное. Технический сценарий может повторить отключение продуктов компании Meta* — приложение перестанет обновляться и загружать контент через российских провайдеров.

* — компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.