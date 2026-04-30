Тарифы на капремонт в Башкирии выросли: сколько теперь платить

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров 29 апреля подписал постановление о повышении взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новые ставки вступают в силу с 1 мая 2026 года.
С 1 мая жители многоквартирных домов Башкирии начнут перечислять в региональный фонд капитального ремонта повышенные взносы. Постановление, закрепляющее новые ставки, 29 апреля подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Размер платежа зависит от этажности здания. Для домов высотой до шести этажей включительно действует тариф 13,17 рубля за квадратный метр общей площади в месяц. Собственники квартир в зданиях от семи этажей будут платить 13,91 рубля за квадратный метр. Владелец квартиры площадью 50 кв. м в пятиэтажке станет ежемесячно отчислять около 658 рублей. В девятиэтажном доме сумма составит порядка 695 рублей.

Собранные средства фонд направляет на замену лифтов, восстановление кровель и фасадов, а также ремонт инженерной инфраструктуры — систем водоснабжения, отопления и канализации.

До 1 мая 2026 года в Башкирии действовали ставки 12,5 рубля и 13,2 рубля за квадратный метр для домов до и свыше шести этажей соответственно. Их ввели с 1 мая 2025 года. Новые ставки оказались выше прежних на 5,36%.

Министерство ЖКХ Республики Башкортостан трижды публиковало проект постановления о повышении взносов. Сначала ведомство планировало поднять тарифы с 1 января 2026 года, затем перенесло срок на 1 апреля.

Предыдущее повышение, вступившее в силу с 1 мая 2025 года, подняло тарифы более чем на 60% относительно прежних значений. В Министерстве ЖКХ Башкирии объяснили это накопленной инфляцией и ростом стоимости строительных материалов. Последний раз индексацию проводили в 2022 году.

По данным пресс-службы правительства республики, с 2014 года капитальный ремонт охватил 9,5 тысячи многоквартирных домов. На эти цели потратили 49,4 млрд рублей. При этом в 8,7 тысячи домов не выполнили ни одного вида ремонтных работ.

В Уфе продолжает работать отопление, несмотря на весеннее потепление. «БашРТС» перевела систему теплоснабжения на щадящий режим — компания понизила температуру воды в трубах до 70 °C.
Отопительный сезон в Башкирии может завершиться 5 апреля. Об этом 30 марта на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова.
В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. Данные привела «Российская газета», ссылаясь на данные главы Минстроя.
Из-за аномально тёплой погоды жители Башкирии пожаловались на перегрев в квартирах. Компания БашРТС ответила на претензии и объяснила техническую причину происходящего.
Регоператор капремонта Башкортостана отдал контракт на ремонт фасадов 15 жилых домов единственному участнику аукциона — уфимскому ООО «Спектр». Больше всего средств направят на Нефтекамск.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал идею депутатов разрешить управляющим компаниям менять тарифы. Причина — рост налогов и риск потери качества услуг.
