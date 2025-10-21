Сын Рината Баимова раскрыл душераздирающие подробности смерти отца

Сын уфимского общественника Рината Баимова поделился душераздирающими подробностями последних часов жизни отца. 64-летний артист и бывший лидер Союза башкирской молодежи умер от инфаркта на руках у сына Рудольфа после ночного разговора, в котором пожаловался на одиночество и сказал: «Сын, я устал, я умру».

Сын башкирского общественника Рината Баимова Рудольф опубликовал откровенный пост о последних часах жизни отца. Те самые минуты, которые стали последними в их общении, прошли за столом ночью 16 октября — между полуночи и часу ночи.

«Последнее время он говорил мне, что ему плохо, что он один. Последний разговор у нас был в 00:30, сидя за столом. Он сказал: «Сын, я устал, я умру», — написал Рудольф.

Меньше чем через час 64-летний Ринат Баимов скончался предположительно от инфаркта на руках у сына.

О смерти стало известно 17 октября — информацию подтвердил сам Рудольф изданию «Башинформ». Точную причину смерти должно установить патологоанатомическое исследование, но врачи сразу заговорили об инфаркте.

Пророческие слова

Жуткое совпадение: буквально за три недели до собственной смерти Баимов написал пост о кончине своего друга — народного артиста России Олега Ханова, который умер 30 сентября. Тогда Ринат оставил в соцсетях фразу: «Не горюй. Скоро встретимся. Уважаю тебя и горжусь нашей дружбой». Эти слова оказались пророческими — меньше чем через месяц Баимов действительно «встретился» с другом.

Последний путь

19 октября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялось прощание с Баимовым — именно в том здании, которым он сам руководил в 2011-2013 годах. На церемонию пришли сотни людей, включая главу Башкирии Радия Хабирова, который молча постоял у гроба и выразил соболезнования семье.

Прощальное слово произнес Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, который назвал Баимова своим другом и прочел молитву. Рината Баимова похоронили на Мусульманском кладбище Уфы — хотя, по некоторым данным, сам он завещал кремацию.

Кем был Баимов

Ринат Шамхутдинович Баимов родился 16 мая 1961 года в Магнитогорске Челябинской области. Окончил Уфимский государственный институт искусств по классу вокала — мог стать звездой башкирской эстрады, но выбрал другой путь.

В 1998-2003 годах был солистом симфонического оркестра Башкирской государственной филармонии. Его визитной карточкой стала собственная песня «Башкортостан».

Но главное — в 90-е Баимов стал одной из самых влиятельных фигур в национальной среде республики. Он возглавил Союз башкирской молодежи, в 1991-1992 годах был одним из первых директоров киностудии «Башкортостан». Несколько раз баллотировался в депутаты Госсобрания Башкирии, но так и не был избран.

Семья и последние годы

У Рината Баимова осталось двое сыновей. Один из них сейчас участвует в специальной военной операции на Украине. В последние годы сам Баимов занимал должность председателя правления штаба по формированию республиканских добровольческих батальонов для участия в СВО.

Нынешняя руководительница Конгресс-холла Айгуль Муратова вспоминала на церемонии прощания, как Баимов приезжал к башкирскому студенчеству в Москву и призывал:

«Вы должны выучиться и обязательно вернуться в республику. Молодежь должна активно участвовать в общественной и культурной жизни Башкортостана».

Главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов поделился воспоминанием о единственной встрече с Баимовым: тот живо интересовался делами молодых литераторов и, узнав об их финансовых проблемах, тут же помог деньгами.