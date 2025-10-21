0
6 часов
Новости

Сын Рината Баимова раскрыл душераздирающие подробности смерти отца

Сын уфимского общественника Рината Баимова поделился душераздирающими подробностями последних часов жизни отца. 64-летний артист и бывший лидер Союза башкирской молодежи умер от инфаркта на руках у сына Рудольфа после ночного разговора, в котором пожаловался на одиночество и сказал: «Сын, я устал, я умру».
Ринат Баимов
Сын башкирского общественника Рината Баимова Рудольф опубликовал откровенный пост о последних часах жизни отца. Те самые минуты, которые стали последними в их общении, прошли за столом ночью 16 октября — между полуночи и часу ночи.

«Последнее время он говорил мне, что ему плохо, что он один. Последний разговор у нас был в 00:30, сидя за столом. Он сказал: «Сын, я устал, я умру», — написал Рудольф.

Меньше чем через час 64-летний Ринат Баимов скончался предположительно от инфаркта на руках у сына.

О смерти стало известно 17 октября — информацию подтвердил сам Рудольф изданию «Башинформ». Точную причину смерти должно установить патологоанатомическое исследование, но врачи сразу заговорили об инфаркте.

Содержание
  1. Пророческие слова
  2. Последний путь
  3. Кем был Баимов
  4. Семья и последние годы

Пророческие слова

Жуткое совпадение: буквально за три недели до собственной смерти Баимов написал пост о кончине своего друга — народного артиста России Олега Ханова, который умер 30 сентября. Тогда Ринат оставил в соцсетях фразу: «Не горюй. Скоро встретимся. Уважаю тебя и горжусь нашей дружбой». Эти слова оказались пророческими — меньше чем через месяц Баимов действительно «встретился» с другом.

Последний путь

19 октября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялось прощание с Баимовым — именно в том здании, которым он сам руководил в 2011-2013 годах. На церемонию пришли сотни людей, включая главу Башкирии Радия Хабирова, который молча постоял у гроба и выразил соболезнования семье.

Прощальное слово произнес Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, который назвал Баимова своим другом и прочел молитву. Рината Баимова похоронили на Мусульманском кладбище Уфы — хотя, по некоторым данным, сам он завещал кремацию.

Кем был Баимов

Ринат Шамхутдинович Баимов родился 16 мая 1961 года в Магнитогорске Челябинской области. Окончил Уфимский государственный институт искусств по классу вокала — мог стать звездой башкирской эстрады, но выбрал другой путь.

В 1998-2003 годах был солистом симфонического оркестра Башкирской государственной филармонии. Его визитной карточкой стала собственная песня «Башкортостан».

Но главное — в 90-е Баимов стал одной из самых влиятельных фигур в национальной среде республики. Он возглавил Союз башкирской молодежи, в 1991-1992 годах был одним из первых директоров киностудии «Башкортостан». Несколько раз баллотировался в депутаты Госсобрания Башкирии, но так и не был избран.

Семья и последние годы

У Рината Баимова осталось двое сыновей. Один из них сейчас участвует в специальной военной операции на Украине. В последние годы сам Баимов занимал должность председателя правления штаба по формированию республиканских добровольческих батальонов для участия в СВО.

Нынешняя руководительница Конгресс-холла Айгуль Муратова вспоминала на церемонии прощания, как Баимов приезжал к башкирскому студенчеству в Москву и призывал:

«Вы должны выучиться и обязательно вернуться в республику. Молодежь должна активно участвовать в общественной и культурной жизни Башкортостана».

Главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов поделился воспоминанием о единственной встрече с Баимовым: тот живо интересовался делами молодых литераторов и, узнав об их финансовых проблемах, тут же помог деньгами.

«Я благодарен Ринату Баимову за внимание и помощь в трудную минуту», — написал Хусаинов.

