Светлана Верещагина возглавила проблемное министерство туризма Башкирии

В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии новое руководство. Ведомство возглавила Светлана Верещагина, ранее занимавшая пост замминистра экономразвития. Назначение произошло сразу после отставки Зухры Гордиенко.

В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии, которое оказалось в центре коррупционного скандала, назначен новый руководитель. Ведомство возглавила Светлана Верещагина, о чём 4 августа на оперативном совещании в правительстве объявил глава региона Радий Хабиров.

«Светлану Михайловну вы все знаете, ранее она работала заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики. Желаю вам успеха», — кратко представил нового министра Хабиров.

Эта кадровая перестановка стала прямым следствием кризиса в ведомстве. Предыдущий министр, Зухра Гордиенко, была освобождена от должности с официальной формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако её уход совпал с громким расследованием.

В конце июля в министерстве прошли обыски, связанные с реализацией нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Позже стало известно о задержании руководства подведомственного АНО «Центр развития туризма» — директора Руслана Юнусова и его заместителя Артура Идельбаева, а также директора АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Их подозревают в хищении 26 млн рублей субсидий, выделенных на создание придорожных комплексов и туристических объектов.