Светлана Верещагина возглавила проблемное министерство туризма Башкирии

В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии новое руководство. Ведомство возглавила Светлана Верещагина, ранее занимавшая пост замминистра экономразвития. Назначение произошло сразу после отставки Зухры Гордиенко. ©Минэкономразвития Башкирии
В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии, которое оказалось в центре коррупционного скандала, назначен новый руководитель. Ведомство возглавила Светлана Верещагина, о чём 4 августа на оперативном совещании в правительстве объявил глава региона Радий Хабиров.
«Светлану Михайловну вы все знаете, ранее она работала заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики. Желаю вам успеха», — кратко представил нового министра Хабиров.
Эта кадровая перестановка стала прямым следствием кризиса в ведомстве. Предыдущий министр, Зухра Гордиенко, была освобождена от должности с официальной формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако её уход совпал с громким расследованием.
В конце июля в министерстве прошли обыски, связанные с реализацией нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Позже стало известно о задержании руководства подведомственного АНО «Центр развития туризма» — директора Руслана Юнусова и его заместителя Артура Идельбаева, а также директора АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Их подозревают в хищении 26 млн рублей субсидий, выделенных на создание придорожных комплексов и туристических объектов.
- Что известно о новом министре Светлане Верещагиной, кроме ее предыдущей должности?
До назначения на пост министра предпринимательства и туризма Светлана Верещагина работала заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. Она уже имеет опыт в туристической сфере: будучи заместителем министра, она принимала участие в обсуждениях, посвященных развитию автотуризма в России и инвестиционной привлекательности отрасли.
- Как долго Зухра Гордиенко проработала на посту министра и что известно о ее карьере?
Зухра Гордиенко занимала должность министра предпринимательства и туризма с 13 мая 2024 года. До этого назначения она в течение четырех лет возглавляла администрацию Кигинского района и была первой женщиной на посту главы района в республике. После ухода с поста министра она поблагодарила коллег за работу в социальных сетях, однако ее новое место работы пока не уточняется.
- Кто именно был задержан и в чем конкретно их обвиняют?
По делу о мошенничестве в особо крупном размере были задержаны и обвинены четыре человека: директор Центра развития туризма РБ Руслан Юнусов, его заместитель Артур Идельбаев, директор АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов и предприниматель Илхам Маликов. Их подозревают в хищении более 26 млн рублей бюджетных субсидий, которые были выделены в рамках национального проекта на создание туристических объектов.
- Как, по версии следствия, работала мошенническая схема?
Согласно данным следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые подали в министерство фиктивные заявки на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе.
В документах содержались заведомо ложные сведения об объемах планируемых инвестиций.
Для создания видимости работы были заключены фиктивные договоры на поставку юрт по завышенной стоимости, при этом одни и те же юрты перемещали между разными участками.
В министерство направлялись подложные отчеты об освоении средств, хотя фактическое строительство объектов так и не началось, несмотря на истечение срока освоения субсидий в декабре 2024 года.
- Каковы текущие результаты расследования?
Преступная схема была раскрыта в ходе совместной работы следователей Следственного комитета, оперативников УФСБ и МВД республики. По итогам операции были проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации. Суд избрал меру пресечения для фигурантов дела: трое из них заключены под стражу, а еще один находится под запретом определенных действий. Расследование продолжается с целью установления всех эпизодов противоправной деятельности.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.