Супермодель Ирина Шейк рассказала миру о своих башкирских корнях

Мировая супермодель Ирина Шейк дала откровенное интервью Vogue. Рассказала о детстве, сильных женщинах и своей бабушке из Башкирии, которая прошла войну разведчицей.

В свежем номере бразильского Vogue российская супермодель Ирина Шейк (Шайхлисламова) поделилась очень личной историей о своих корнях. Как следует из статьи, опубликованной 13 августа, стержнем её характера стали сильные женщины из её семьи, в частности — бабушка из Башкирии.

По словам модели, её характер ковался не на подиумах, а в окружении женщин из уральской стали. Отец ушёл из жизни, когда Ирине было всего 14 лет, и матери пришлось работать на двух работах, чтобы поднять дочерей. Но главным примером для подражания стала бабушка по отцовской линии Галия Шайхлисламова.

Ирина вспоминает её как одного из самых добрых и жизнерадостных людей, которых она знала. Эта удивительная женщина родилась в башкирском городе Сибае в 1924 году. В 19 лет девушка добровольно ушла на фронт, служила в разведке и встретила День Победы в Австрии.

За свои заслуги Галия Шайхлисламова была награждена орденом Отечественной войны II степени. Она скончалась в 2013 году, и тогда Ирина, отменив все съёмки, прилетела из-за границы, чтобы с ней проститься.

Все эти жизненные принципы — стойкость, доброта и умение улыбаться трудностям — модель старается передать своей восьмилетней дочери. Девочку зовут Лея, и, как пишет Vogue, это имя — дань уважения той самой героической прабабушке из башкирской глубинки.

Сама Шейк, хоть и родилась в Челябинской области, часто навещала бабушку в Сибае и не забывает о своих корнях.