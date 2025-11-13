«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.

В Башкирии отклонили идею полностью запретить продажу алкоголя в декабре и на новогодних каникулах. Власти заявили, что такой запрет спровоцирует нелегальную торговлю суррогатом и может привести к трагедиям. Разбираемся, почему благая, на первый взгляд, инициатива вызвала такую резкую критику и какой путь борьбы с пьянством выбрали в республике.

Инициатива и резкая реакция

С предложением выступил Павел Болоянгов, руководитель общественного движения «Армия трезвости». Он предложил ввести полный запрет на продажу спиртного на весь декабрь и все новогодние праздники. Однако власти республики эту идею не поддержали.

Председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев назвал инициативу «пиар-акцией», которая принесет больше вреда, чем пользы. По его словам, опыт показывает, что тотальные запреты не работают.

Почему запрет — это опасно? Мнение экспертов

Главный аргумент противников запрета — риск расцвета черного рынка. Люди не перестанут пить, а начнут искать алкоголь у нелегальных продавцов, рискуя купить опасный для жизни суррогат.

«Полный запрет продажи алкоголя приведет к оживлению нелегальной торговли, люди будут покупать суррогат. В итоге есть риск получить не снижение, а рост числа трагедий, связанных с алкоголем», — заявил Константин Толкачев в комментарии для РБК Уфа.

Эту позицию разделяет и зампредседателя Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. Она напомнила о волне массовых отравлений, прокатившейся по стране.

«Данный запрет может привести к тому, что люди будут нелегально покупать спиртное с рук и получать непоправимый вред здоровью… Любые ограничения всегда имеют последствия и не всегда положительные», — считает политик.

Печальная статистика: цена суррогата

Опасения экспертов подтверждаются официальной статистикой. Проблема отравлений алкоголем стоит в Башкирии очень остро.

За 2024 год в республике от отравления алкоголем пострадал 1 121 человек, 150 из них скончались. Основные причины — неуточненный спирт (50,6%) и этанол (43,4%).

За 9 месяцев 2025 года смертность выросла: зафиксировано 132 летальных исхода против 124 за тот же период прошлого года.

Антилидерами по числу отравлений остаются крупнейшие города: Уфа, Стерлитамак, Белорецк и Октябрьский.

Не запрещать, а убеждать: какой путь выбрала Башкирия

Власти республики делают ставку не на запреты, а на изменение культуры. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчеркивал, что решить проблему «силовыми методами не получится».

В регионе уже несколько лет действует проект «Трезвое село», инициированный главой республики [bashinform+1]. Его цель — не запретить, а предложить альтернативу: культурные и спортивные мероприятия. Конкурс помогает объединять людей и, по словам координатора проекта Рустама Ишмухаметова, даже решает проблему дефицита кадров на селе.

При этом в Башкирии уже действуют точечные ограничения на продажу алкоголя. Его нельзя купить в дни сабантуев, в День молодежи и 1 сентября.

Как это было раньше? Опыт прошлых лет

Вопрос новогодних ограничений для Башкирии не нов.

В декабре 2019 года Госсобрание уже принимало закон, запрещавший продажу алкоголя 3 января и ограничивавший её в вечернее и утреннее время 4, 5 и 6 января. То есть, опыт временных, но не полных запретов у региона есть.

В других регионах России также вводят «сухие дни». Например, в Ноябрьске (ЯНАО) в 2020 году было установлено 19 дней полного запрета продажи спиртного в течение года, приуроченных к различным праздникам.

Нынешняя резкая критика тотальных запретов отсылает к негативному опыту антиалкогольной кампании в СССР. Она, по общему мнению, привела лишь к расцвету самогоноварения и массовым отравлениям.