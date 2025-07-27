Судиться станет проще: в Башкирии предложили убрать лишнюю формальность из исков о моральном вреде

Депутаты Госсобрания Башкирии предлагают поправить ГПК. Их идея — перестать включать компенсацию морального вреда в цену иска. Это должно упростить подачу заявлений для граждан

Процесс подачи судебных исков в России может стать проще и логичнее. Депутаты Госсобрания Башкирии выступили с инициативой, которая способна убрать из судебной системы лишний бюрократический барьер. Они предложили исключить сумму компенсации за моральный вред из формального понятия «цена иска», пишет РБК-Уфа.

В чем суть проблемы?

Сегодня, подавая иск, гражданин, требующий компенсацию за моральные страдания (например, из-за клеветы или вреда здоровью), сталкивается с юридическим парадоксом. Он должен указать конкретную сумму своих страданий в «цене иска», хотя эта цифра, по сути, ни на что не влияет.

Во-первых, госпошлина по таким делам фиксированная (300 рублей для граждан) и не зависит от того, потребуете вы тысячу рублей или миллион.

Во-вторых, суд не связан пожеланиями истца. Судья определяет размер компенсации по своему внутреннему убеждению, основываясь на принципах «разумности и справедливости», и почти всегда значительно снижает первоначально запрошенные суммы.

Получается, что требование указать точную сумму — это формальность, которая лишь усложняет процесс для обычных людей, не имеющих юридического образования.

Что предлагают депутаты?

Инициатива башкирских законодателей проста: закрепить в Гражданском процессуальном кодексе, что требование о компенсации морального вреда является неимущественным. Это означает, что ему не место в «цене иска», которая важна для споров о деньгах и собственности.

Важно понимать, что это не запрещает истцу указывать желаемую сумму в самом тексте заявления, чтобы донести свою позицию до суда и ответчика. Речь идет исключительно об исключении этой суммы из формального расчета «цены иска».

Эта идея не нова. Еще в 1994 году Верховный суд РФ разъяснил, что такие требования являются неимущественными. По сути, предложение депутатов направлено на то, чтобы устранить разночтения в законе и привести практику судов к единому знаменателю.

Сейчас законопроект направлен в Совет законодателей РФ. Сбор экспертных заключений продлится до конца сентября, после чего инициатива может быть рассмотрена по существу.