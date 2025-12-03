Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.

Калининский районный суд Уфы вынес постановление об административном приостановлении деятельности МАУ «Центр детского и диетического питания» сроком на 30 суток. Решение принято по итогам рассмотрения материалов проверки Роспотребнадзора.

В ходе инспекции специалисты надзорного ведомства зафиксировали ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Основным замечанием стало отсутствие цеха для вторичной обработки овощей, наличие которого обязательно при работе с сырьем. Также было отмечено несоблюдение санитарных правил при использовании помещений.

Суд пришел к выводу, что выявленные недостатки создают риски нарушения технологии приготовления блюд и правил обработки сырья. Это может негативно сказаться на безопасности готовой кулинарной продукции.

МАУ ЦДДП, возглавляемое Ириной Круглий, функционирует с августа 2010 года. Учредителем организации является администрация Уфы в лице управления образования. Учреждение обеспечивает питанием дошкольные и школьные образовательные организации города и включает в себя подразделение «Молочная кухня».

Представители организации имеют право обжаловать судебное постановление в установленном законом порядке, так как оно еще не вступило в законную силу.

В 2025 году органы прокуратуры Республики Башкортостан сообщили о более 400 нарушений в сфере организации школьного питания за неполное полугодие. Вопросы качества питания в образовательных учреждениях региона регулярно поднимаются родительским сообществом.

Администрация Уфы предпринимает меры по модернизации системы, в том числе внедряя программы лояльности для оплаты школьных обедов. Тема соблюдения санитарных норм в детских учреждениях остается на контроле надзорных органов.