Суд в Уфе отменил банкротство «Башкиравтодора»

Крупнейший дорожный подрядчик Башкирии выжил. Апелляция отменила июльское решение о банкротстве, вернув компанию под наблюдение. Интрига нарастает.
двер грузовика с логотипом башкиравтодора
©АО "БАШКИРАВТОДОР"

Неожиданный разворот в деле о финансовом крахе «Башкиравтодора» произошёл благодаря апелляционной инстанции. По информации «Ъ-Уфа», вердикт о банкротстве главного дорожного подрядчика республики был аннулирован. Теперь компания снова не банкрот.

Судьи пересмотрели июльское постановление башкирского арбитража. Тогда компанию отправили в конкурсное производство. Сейчас же процедуру откатили назад — к стадии наблюдения.

Руководить процессом оставили того же человека. Временным управляющим снова числится Олег Рыкус. Именно он должен был распродавать активы при банкротстве.

Против банкротства выступил мощный альянс. Жалобы подавали сам «Башкиравтодор», его акционеры в лице Минземимущества и «Регионального фонда». К ним присоединились прокуратура, Сбербанк и компания «Битум».

Мотивы апелляционного суда пока остаются за кадром. Резолютивная часть решения ещё не появилась в картотеке дел.

Кстати, о временном управляющем. По данным РБК за август 2025 года, Олег Рыкус инициировал процесс по взысканию почти 154 миллионов рублей. Эти деньги, по его мнению, были неправомерно перечислены тринадцати сотрудникам компании.

Кроме того, управляющий поставил под сомнение крупные сделки на общую сумму 4,65 миллиарда рублей, заключённые незадолго до начала проблем. Он полагает, что через эти контракты из «Башкиравтодора» могли утекать средства.

