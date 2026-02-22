Суд в Башкирии отклонил требование Росприроднадзора о закрытии свалки

Арбитражный суд Башкирии отказал Росприроднадзору в иске о выводе из эксплуатации полигона ТКО в Ишимбайском районе.

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора не смогло добиться через суд ликвидации части мусорного полигона в Ишимбайском районе Башкирии. Арбитражный суд республики полностью отклонил исковые требования ведомства. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Надзорный орган требовал, чтобы региональный оператор «Эко-Сити» за семь месяцев подготовил и согласовал проект восстановления территории первой очереди полигона. Объект расположен на пятом километре трассы Ишимбай — Красноусольский, на землях Урман-Бишкадакского сельсовета. Росприроднадзор указывал, что эта часть полигона исчерпала проектную мощность.

Ведомство уже не первый раз проигрывает суды по закрытию полигонов ТКО в республике. Решение суда пока не вступило в законную силу — стороны могут подать апелляционную жалобу.