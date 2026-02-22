0
6 часов
Новости

Суд в Башкирии отклонил требование Росприроднадзора о закрытии свалки

Арбитражный суд Башкирии отказал Росприроднадзору в иске о выводе из эксплуатации полигона ТКО в Ишимбайском районе.
свалка мусора
©rutube

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора не смогло добиться через суд ликвидации части мусорного полигона в Ишимбайском районе Башкирии. Арбитражный суд республики полностью отклонил исковые требования ведомства. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Надзорный орган требовал, чтобы региональный оператор «Эко-Сити» за семь месяцев подготовил и согласовал проект восстановления территории первой очереди полигона. Объект расположен на пятом километре трассы Ишимбай — Красноусольский, на землях Урман-Бишкадакского сельсовета. Росприроднадзор указывал, что эта часть полигона исчерпала проектную мощность.

Ведомство уже не первый раз проигрывает суды по закрытию полигонов ТКО в республике. Решение суда пока не вступило в законную силу — стороны могут подать апелляционную жалобу.

Похожие записи
0
08.02.2026
Происшествия

Рыбаки в Башкирии спасли попавшую в капкан куницу

куница на дереве
Инцидент произошел на реке Белой в Ишимбайском районе. Мужчины помогли животному освободиться из ловушки, но один из спасителей получил травму.
1
07.02.2026
Происшествия

Пенсионер сгорел в собственном доме в Башкирии

горит дом
В Ишимбайском районе Башкирии при пожаре в частном доме погиб 71-летний хозяин. Его тело нашли под обломками после тушения.
0
13.01.2026
Новости

Коммунальщики Башкирии вывезли 30,8 тысячи тонн мусора за новогодние праздники

контейнерная площадка с мусором
За праздники в регионе образовалось 30,8 тысячи тонн отходов. Власти отметили снижение числа жалоб и улучшение доступа к контейнерным площадкам.
0
12.01.2026
Происшествия

Два человека госпитализированы после ДТП в Ишимбайском районе Башкирии

авто после дтп
Утром 12 января на трассе в Ишимбайском районе столкнулись Volkswagen Jetta и Kia Sportage. Двое участников аварии доставлены в больницу.
0
27.12.2025
Экономика

Тарифы на вывоз мусора в Башкирии вырастут на 12% с осени 2026 года

мусоровоз зеленого цвета
С 1 октября 2026 года жители республики станут платить за вывоз и утилизацию отходов на 10–12% больше. Новые расценки утвердил Госкомитет по тарифам, сообщает РБК-Уфа.
0
20.12.2025
Новости

Двойные рейсы и онлайн-слежка: как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Башкирии

контейнерная площадка с мусором
Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов на пресс-конференции в «Башинформе» рассказал, как регион справится с мусором в новогодние каникулы. С 30 декабря службы переходят на круглосуточную работу
0
16.12.2025
Новости

Суд отклонил иск Росприроднадзора о закрытии свалки в Бирском районе Башкирии

свалка мусора
Арбитражный суд республики оставил без удовлетворения исковое заявление Южно-Уральского управления Росприроднадзора касательно объекта размещения отходов в Бирском районе.
1
15.12.2025
Экономика

Вывоз мусора в Башкирии подорожает: названы новые расценки

вывоз мусора
Госкомитет по тарифам РБ представил проект повышения цен на вывоз мусора с 2026 года. Для Уфы рост составит 1,3%, для южных и северо-западных районов — до 9%.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.