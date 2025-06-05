Суд передал «Башспирту» права на товарный знак «Вечный зов»

Башкирский алкогольный гигант «Башспирт» отсудил у жительницы Алтайского края права на товарный знак «Вечный зов» — теперь компания планирует выпускать водку под этим брендом, пишет «Коммерсант-Уфа».

Любовь Шебалина получила торговую марку по наследству, но, по словам истцов, не использовала её. «Башспирт» сначала попытался решить вопрос мирно — предложил женщине либо отказаться от прав, либо продать их. Но алтайская пенсионерка проигнорировала предложения.

В январе 2024-го компания обратилась в Роспатент с требованием прекратить правовую охрану товарного знака, но получила отказ. Тогда дело дошло до Суда по интеллектуальным правам.

Судьи встали на сторону «Башспирта».