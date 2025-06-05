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Суд передал «Башспирту» права на товарный знак «Вечный зов»

Фото: Imagen

Башкирский алкогольный гигант «Башспирт» отсудил у жительницы Алтайского края права на товарный знак «Вечный зов» — теперь компания планирует выпускать водку под этим брендом, пишет «Коммерсант-Уфа».

Любовь Шебалина получила торговую марку по наследству, но, по словам истцов, не использовала её. «Башспирт» сначала попытался решить вопрос мирно — предложил женщине либо отказаться от прав, либо продать их. Но алтайская пенсионерка проигнорировала предложения.

В январе 2024-го компания обратилась в Роспатент с требованием прекратить правовую охрану товарного знака, но получила отказ. Тогда дело дошло до Суда по интеллектуальным правам.

Судьи встали на сторону «Башспирта».

Башспирт
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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