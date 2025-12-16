Суд отклонил иск Росприроднадзора о закрытии свалки в Бирском районе Башкирии

Арбитражный суд республики оставил без удовлетворения исковое заявление Южно-Уральского управления Росприроднадзора касательно объекта размещения отходов в Бирском районе. Надзорное ведомство настаивало на прекращении эксплуатации площадки, сообщает РБК-Уфа.

В центре разбирательства оказалось ООО «ЭкоАкватория», управляющее полигоном в километре от автодороги Уфа — Янаул. Представители госоргана требовали вывести из работы первую очередь объекта. Также истцы просили обязать компанию подготовить проект рекультивации нарушенных земель за семь месяцев, а сами восстановительные работы завершить в течение года.

Процесс длился с июля 2024 года. Суд, рассмотрев доводы сторон, не нашел законных оснований для удовлетворения требований. Эксплуатация участка для сбора твердых коммунальных отходов продолжится в прежнем режиме.

Похожая практика сложилась и в других районах республики. В сентябре 2025 года арбитраж отказал в закрытии полигона в Мишкинском районе, который обслуживает ООО «СтройПроект». Тогда судьи указали на технологическую невозможность вывода из эксплуатации части объекта, так как новые слои мусора размещаются поверх старых карт.

В июле текущего года аналогичное решение было вынесено по спору в Белорецком районе. Росприроднадзор пытался обязать ООО «Сервис-Уют» провести рекультивацию, но экспертиза показала, что проектная вместимость свалки еще не исчерпана.

Ранее издание News-Bash сообщало о системных недочетах в сфере обращения с ТКО. В ходе проверок выяснилось, что из-за нарушений на этапах сортировки на полигоны попадает значительный объем отходов, которые могли быть отправлены на переработку.