Суд отказался снимать арест с акций «Башкиравтодора» в Башкирии

Арбитражный суд Башкирии решил не снимать арест с имущества «Башкиравтодора» на 2,2 млрд рублей. Под замком остались 16,7 млн акций дорожного подрядчика, плюс еще 34,4 млн ценных бумаг, которые принадлежат минземимуществу региона, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Всё началось с того, что ООО «Аквамак-процессинг» попросило суд заморозить активы в рамках дела о субсидиарной ответственности. Компания боится, что кредиторы останутся без денег, если «Башкиравтодор» обанкротится.

Региональный фонд пытался доказать, что он вообще не контролирует дорожников. А само министерство уверяло, что акции — не их собственность, и, если что, платить будет республиканский бюджет. Типа, приватизация поможет оздоровить предприятие.

Но суд не поверил этим сказкам. Особенно возмутило то, что минземимущества продолжало продавать акции, несмотря на прямой судебный запрет. «Нарушение интересов кредиторов», — строго заметили в суде.

Классическая схема — сначала довести компанию до банкротства, а потом пытаться вывести активы через «оздоровление» и приватизацию. Хорошо, что суд не повелся на эти сказки про социально-экономический эффект.