Новости

Суд оштрафовал москвичку на 3000 рублей за оскорбление в Telegram

Московский суд оштрафовал женщину на 3000 рублей за оскорбительное аудиосообщение. Анализируем судебную практику в Башкирии и правовые нормы защиты чести и достоинства.
девушка разговаривает по телефону
12 января 2026 года московский мировой суд оштрафовал местную жительницу на 3000 рублей за отправку голосового сообщения с нецензурной бранью. Судья квалифицировал аудиозапись в Telegram как административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Случай подтверждает: цифровая переписка регулируется так же строго, как и публичное общение.

Содержание
  1. Как доказали вину
  2. Мнение юриста
  3. Кого уже штрафовали в Башкирии
  4. Сколько придется заплатить
  5. Что делать, если вас оскорбили
  6. Когда это не работает

Как доказали вину

Пострадавшая передала запись следователям. В ходе прокурорской проверки сотрудники составили официальный акт прослушивания аудиозаписи. Этот документ стал основным доказательством в суде. Отправительница сообщения полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Мнение юриста

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отмечает, что для закона неважно, где произошло оскорбление — на улице или в чате.

«Оскорбление в мессенджере — это то же унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. Меняется только канал коммуникации, ответственность остается прежней», — пояснил юрист.

Кого уже штрафовали в Башкирии

В судебной практике Республики Башкортостан подобные дела рассматриваются регулярно. В августе 2025 года мировой судья Благоварского района вынес постановление в отношении 61-летнего местного жителя. Мужчина, используя чужой телефон, отправил через мессенджер сообщения оскорбительного характера, за что получил штраф в размере 3000 рублей.

Публичные оскорбления, совершенные в групповых чатах, влекут более строгую ответственность. В декабре 2024 года в Шаранском районе конфликт в чате детского сада завершился судебным разбирательством. Участница беседы допустила унизительные высказывания в присутствии других родителей, что суд квалифицировал по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ.

Аналогичный случай произошел в Абзелиловском районе в августе прошлого года. Ссора в рабочем чате привела к прокурорской проверке по факту публичного оскорбления в интернете. Виновный был оштрафован на 5000 рублей.

Сколько придется заплатить

Наказание по статье 5.61 КоАП РФ зависит от статуса нарушителя:

  • 1 000 – 5 000 ₽ — для граждан;
  • 30 000 – 50 000 ₽ — для должностных лиц;
  • 100 000 – 200 000 ₽ — для юридических лиц.

Срок давности по таким делам — 3 месяца. Если не подать заявление в этот срок, привлечь обидчика к ответственности не получится.

Что делать, если вас оскорбили

Простого скриншота для суда недостаточно. Чтобы наказать обидчика и получить компенсацию морального вреда, действуйте по инструкции:

  1. Зафиксируйте доказательства. Заверьте содержание переписки у нотариуса (протокол осмотра сайта).
  2. Проведите лингвистическую экспертизу. Эксперт должен подтвердить, что высказывание имеет оскорбительный характер и выражено в неприличной форме.
  3. Подайте заявление в полицию. Приложите нотариальный протокол и заключение эксперта.
  4. Обратитесь в суд. В гражданском иске потребуйте компенсацию морального вреда.

Когда это не работает

Не каждое грубое слово нарушает закон. Например, суд Советского района Красноярска отказался штрафовать за слово «хабалка». Лингвисты пояснили, что слово имеет литературное значение и само по себе не считается неприличным.

Уголовная ответственность (ст. 282 УК РФ) наступает, если оскорбления разжигают вражду по национальным или религиозным признакам. Здесь наказание строже: штраф от 300 000 рублей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

