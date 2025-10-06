0
Студенты-медики в Башкирии вынуждены покупать защитные средства для практики за свой счет

Студенты Бирского медколледжа жалуются, что их заставляют покупать СИЗы для практики. Будущие медики и их родители не в восторге от таких трат на фоне дефицита кадров.
Студенты Бирского медицинского колледжа вынуждены самостоятельно приобретать перчатки, маски и халаты для прохождения практики. Учебное заведение не обеспечивает будущих медработников средствами индивидуальной защиты. Об этом учащиеся сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

По словам студентов, их семьи платят за обучение и одновременно несут расходы на все необходимые материалы. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто готовится работать в системе здравоохранения.

Новость вызвала критику в адрес системы подготовки кадров. Пользователи в комментариях отмечают парадокс: в стране официально не хватает врачей и медсестер, но ни колледжи, ни больницы не готовы взять на себя даже минимальные расходы на оснащение практикантов. По мнению комментаторов, такое отношение отбивает у молодежи желание идти в медицину.

Люди также указывают на другие проблемы, с которыми сталкиваются будущие медики: неустроенные общежития без горячей воды и нормального отопления, а в перспективе — низкие зарплаты и работа в больницах, требующих ремонта. Получается, что система не поддерживает молодых специалистов ни на этапе обучения, ни после него.

