Студенткам в Башкирии увеличили декретное пособие

С 1 сентября студентки Башкирии будут получать декретные по-новому. Выплату отвязали от стипендии и приравняли к прожиточному минимуму. Сумма за 140 дней — около 80,2 тысячи рублей.

С 1 сентября студентки очной формы обучения в Башкирии будут получать увеличенное пособие по беременности и родам. Теперь его размер зависит от прожиточного минимума, а не от стипендии, а деньги выплачивает напрямую Социальный фонд.

Сколько денег вы получите

Раньше выплата рассчитывалась из размера стипендии, поэтому могла быть небольшой. Теперь она привязана к региональному прожиточному минимуму — 17 200 рублей в месяц на 2025 год.

За стандартный декретный отпуск в 140 дней студентка получит одной суммой около 80 200 рублей.

Кто может получить пособие

Пособие положено всем девушкам, которые учатся очно в вузе, колледже, техникуме или научном институте. Неважно, учитесь вы на бюджете или платно — право на выплату есть у всех.

Что делать, чтобы получить выплату

Оформите больничный лист по беременности и родам у врача. Возьмите справку в своем учебном заведении. В ней должно быть указано, что вы учитесь на очной форме и на какой период вам предоставлен академический отпуск по беременности. Подайте заявление. Это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги» или лично в любом отделении Социального фонда (СФР).

Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Если всё в порядке, деньги поступят на ваш счёт в течение следующих 5 рабочих дней.

Если остались вопросы, позвоните на горячую линию Социального фонда: 8 (800) 100-00-01.