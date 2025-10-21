«Стружка летит в глаза»: жители Уфы показали, как фанерный завод засыпал целый район опилками

Север Уфы засыпало древесной стружкой с фанерного комбината. Местные в шоке: опилки в глазах, на машинах и одежде. Предприятие уже ловили на диких выбросах.

Жители северной части Уфы жалуются на «дождь из опилок», который накрыл район 21 октября. Асфальт, здания и машины покрыты слоем древесной стружки в радиусе километра от фанерного комбината на Уфимском шоссе.

Местная жительница рассказала телеканалу UTV о ситуации, возникшей утром в понедельник. По ее словам, стружка раздражает слизистую глаз и попадает на одежду, которую практически невозможно очистить. Уфимка возмутилась отсутствием системы фильтрации на предприятии.

Чем опасна древесная пыль

Древесная пыль и опилки могут вызывать раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. Для деревообрабатывающих предприятий существуют строгие требования по установке систем аспирации — фильтрующего оборудования, которое улавливает опилки и пыль. Рукавные и циклонные фильтры показывают эффективность очистки до 99% и должны использоваться на всех производствах.

История нарушений на комбинате

Уфимский фанерный комбинат ранее неоднократно привлекался к ответственности за экологические нарушения. В 2017 году прокуратура оштрафовала предприятие на 223 тысячи рублей за превышение нормативов выбросов. Концентрация оксидов азота превышала норму почти в два раза, углерода и угарного газа — более чем в полтора раза, бензопирена — в три раза.

В 2018 году прокуратура выявила еще более серьезные нарушения. Выбросы взвешенных веществ превышали допустимые нормы в 16,6 раза, а опасного канцерогена бенз(а)пирена — в 61,7 раза. Материалы были направлены в следственные органы для рассмотрения как уголовное преступление.

Что говорит руководство

Директор комбината Александр Скоробогатый в 2018 году отрицал претензии надзорных органов. Он утверждал, что предприятие выбрасывает только дым от сжигания древесного топлива, «который не отличается от дыма костра, кроме объемов». По его словам, если бы загрязнения были критичными, пострадали бы 1100 сотрудников завода.