«Страшные цифры»: в одном из районов Башкирии у 15% контрактников выявили ВИЧ

В Абзелиловском районе Башкирии критическая обстановка с ВИЧ. Инфекцию выявили у 15% недавних добровольцев на контракт. Власти запускают тотальные проверки.

Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Айрат Аминев объявил о критической ситуации с ВИЧ-инфекцией в муниципалитете, сообщает Коммерсант-Уфа.

Масштаб проблемы

На диспансерном учете в районе состоят 295 ВИЧ-инфицированных. С начала 2025 года зарегистрировано 19 новых случаев заражения. За все время распространения вируса в Абзелиловском районе от ВИЧ умерли 200 человек.

Болезнь охватила все поселения муниципалитета без исключения. Больше всего инфицированных проживают в Аскарово — районном центре, где выявлено 63 случая. На втором месте — село Елимбетово с 15 инфицированными, на третьем — Ташбулатово с 13 случаями. В селе Михайловка зарегистрировано 12 ВИЧ-положительных жителей.

Шокирующая статистика среди контрактников

Особую тревогу вызывает ситуация с мужчинами, отправляющимися на службу по контракту. При медицинском обследовании последней группы добровольцев ВИЧ-инфекция была выявлена у 15% кандидатов. Айрат Аминев назвал эту цифру «страшной».

Место района в республиканской статистике

Абзелиловский район входит в число лидеров Башкортостана по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По данным Роспотребнадзора за 2024 год, показатель заболеваемости в муниципалитете составил 81,2 случая на 100 тысяч населения. Это третий результат в республике после Калтасинского района (83,5) и Краснокамского района (81,8).

Для сравнения: средний показатель заболеваемости по Башкирии — 38,1 случая на 100 тысяч жителей. Таким образом, ситуация в Абзелиловском районе вдвое хуже республиканской.

Экстренные меры профилактики

Власти района запускают месячник борьбы с ВИЧ, который начнется 1 декабря. Выездные медицинские бригады посетят все населенные пункты муниципалитета. Жители смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию.