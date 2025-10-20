0
4 часа
Новости

«Страшные цифры»: в одном из районов Башкирии у 15% контрактников выявили ВИЧ

В Абзелиловском районе Башкирии критическая обстановка с ВИЧ. Инфекцию выявили у 15% недавних добровольцев на контракт. Власти запускают тотальные проверки.
кровь в пробирках
©rutube

Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Айрат Аминев объявил о критической ситуации с ВИЧ-инфекцией в муниципалитете, сообщает Коммерсант-Уфа.

Содержание
  1. Масштаб проблемы
  2. Шокирующая статистика среди контрактников
  3. Место района в республиканской статистике
  4. Экстренные меры профилактики

Масштаб проблемы

На диспансерном учете в районе состоят 295 ВИЧ-инфицированных. С начала 2025 года зарегистрировано 19 новых случаев заражения. За все время распространения вируса в Абзелиловском районе от ВИЧ умерли 200 человек.

Болезнь охватила все поселения муниципалитета без исключения. Больше всего инфицированных проживают в Аскарово — районном центре, где выявлено 63 случая. На втором месте — село Елимбетово с 15 инфицированными, на третьем — Ташбулатово с 13 случаями. В селе Михайловка зарегистрировано 12 ВИЧ-положительных жителей.

Шокирующая статистика среди контрактников

Особую тревогу вызывает ситуация с мужчинами, отправляющимися на службу по контракту. При медицинском обследовании последней группы добровольцев ВИЧ-инфекция была выявлена у 15% кандидатов. Айрат Аминев назвал эту цифру «страшной».

Место района в республиканской статистике

Абзелиловский район входит в число лидеров Башкортостана по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По данным Роспотребнадзора за 2024 год, показатель заболеваемости в муниципалитете составил 81,2 случая на 100 тысяч населения. Это третий результат в республике после Калтасинского района (83,5) и Краснокамского района (81,8).

Для сравнения: средний показатель заболеваемости по Башкирии — 38,1 случая на 100 тысяч жителей. Таким образом, ситуация в Абзелиловском районе вдвое хуже республиканской.

Экстренные меры профилактики

Власти района запускают месячник борьбы с ВИЧ, который начнется 1 декабря. Выездные медицинские бригады посетят все населенные пункты муниципалитета. Жители смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию.

Абзелиловский район уже несколько лет находится в зоне повышенного риска. В 2020 году здесь наблюдался самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ среди всех муниципалитетов Башкирии. В 2024 году ситуация в целом по республике улучшилась — заболеваемость снизилась на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 27 муниципалитетах, включая Абзелиловский район, уровень заражения остается критически высоким.

Похожие записи
0
20.10.2025
Происшествия

Житель Башкирии остался без прав после лечения желудка кумысом

автомобиль ДПС
Житель Башкирии пытался убедить ГИБДД, что алкоголь в его крови — от лечебного кумыса. Инспекторы и врачи не поверили. Итог: солидный штраф и полтора года пешком.
0
20.10.2025
Происшествия

В Уфе на детской площадке под подростками провалился батут

провалился батут
Уфимский школьник оказался на больничной койке с переломом голени и сотрясением мозга. Батут на детской площадке просто сложился под ним, как карточный домик. Теперь мать ищет виновных, а сам аттракцион загадочно исчез.
0
20.10.2025
Новости

Мэр Уфы показал трогательный подарок от старшего сына ко Дню отца

мавлиев на природе
Глава Уфы Ратмир Мавлиев получил в День отца особенный презент. Его старший сын Имран нарисовал портрет. Мэр поделился артом и спросил, похож ли.
0
19.10.2025
Происшествия

Пассажирка поймала извращенца в туалете уфимского аэропорта

конфликт между мужчиной и женщиной
Девушка в аэропорту Уфы заметила, что её тайно снимают в туалете. Она не растерялась, сняла оператора в ответ и вызвала полицию. Но тот успел всё удалить.
0
19.10.2025
Новости

В Уфе простились с певцом и общественником Ринатом Баимовым

Ринат Баимов
В Уфе простились с певцом и общественником Ринатом Баимовым. Он скончался на 65-м году от предполагаемого инфаркта, незадолго до этого оставив пророческую запись в соцсетях.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.