0
6 часов
Новости

Статистика раскрыла город с самым грязным воздухом в Башкирии

По данным Башгидромета за 2025 год, больше всего превышений норм ПДК зафиксировано в Салавате (222 случая). Далее следуют Стерлитамак и Уфа.
выбросы в воздух
©youtube

Специалисты Башгидромета опубликовали итоговый отчет о состоянии атмосферного воздуха в республике. Лидером по количеству вредных выбросов за 2025 год стал Салават, опередив Стерлитамак и Уфу.

Содержание
  1. Статистика загрязнений
  2. Чем дышали жители
  3. Самые чистые города
  4. Справка

Статистика загрязнений

За 12 месяцев приборы мониторинга зафиксировали в Салавате 222 случая превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Это самый высокий показатель в регионе.

На втором месте оказался Стерлитамак — там нормы нарушались 203 раза. Третью строчку заняла Уфа со 167 случаями превышения ПДК. Специалисты оценили общий уровень загрязнения воздуха в этих трех городах как высокий.

Чем дышали жители

Состав вредных примесей различался в зависимости от города. В Салавате в воздухе преобладали пыль, фенол, аммиак и этилбензол. В Стерлитамаке основными загрязнителями стали этилбензол, ксилолы, формальдегид и хлорид водорода.

В Уфе чаще всего фиксировали повышенные концентрации сероводорода, пыли и диоксида азота. Общим для всех трех промышленных центров стало наличие изопропилбензола — химического вещества, которое используют при производстве ацетона и топлива.

Самые чистые города

Наиболее благоприятная экологическая обстановка сложилась в Туймазах и Благовещенске. В Туймазах станции мониторинга не зафиксировали ни одного превышения норм за год. В Благовещенске отметили единственный случай загрязнения воздуха формальдегидом.

Справка

Лидерство в антирейтинге менялось в течение года. По данным News-Bash и промежуточным отчетам ведомства, весной 2025 года ситуация была иной: тогда по количеству жалоб и зарегистрированных выбросов на первом месте находилась Уфа. Однако к концу года промышленные города юга республики — Салават и Стерлитамак — накопили больше нарушений и сместили столицу на третью позицию.

