0
4 часа
Новости

Станции контроля воздуха в Стерлитамаке выявили два случая превышения по сероводороду в начале 2026 года

В период с 1 по 12 января автоматизированные станции контроля в Стерлитамаке дважды зафиксировали превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.
выбросы в воздух
©Gemini

На оперативном совещании в администрации города начальник Стерлитамакского управления Минэкологии Башкирии Азат Хайбуллин представил отчет о состоянии атмосферного воздуха в праздничные дни. Согласно данным автоматизированных станций контроля, в период с 1 по 12 января 2026 года в городе были выявлены два случая отклонения от нормативов.

Отклонения касались концентрации сероводорода. Первый случай фиксации повышенного уровня загрязняющего вещества произошел 2 января. Станция контроля, расположенная в районе Городской клинической больницы №1, показала превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в 1,5 раза.

Второй инцидент был отмечен 11 января. В этот день автоматическая станция вблизи филиала республиканского Центра гигиены и эпидемиологии зафиксировала концентрацию вещества, достигшую предельно допустимой отметки.

В докладе также было отмечено, что в указанный период надзорные ведомства не объявляли режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В связи с этим дополнительные ограничения на деятельность промышленных предприятий города в выходные дни не вводились.

Экологическая обстановка в Стерлитамаке остается на контроле профильных ведомств, так как превышения фиксировались и ранее. В течение 2025 года город неоднократно упоминался в сводках Гидрометцентра РБ из-за высокого уровня загрязнения воздуха. Например, в сентябре 2025 года специалисты отметили более 30 случаев превышения ПДК по различным веществам.

Основным загрязнителем в прошлом году часто становился этилбензол. Осенью 2025 года именно это вещество давало наибольшее количество отклонений от нормы: в отдельные месяцы фиксировалось до 25 случаев превышения ПДК по этилбензолу.

Также в мониторинговых отчетах за прошлый год регулярно фигурировали данные о содержании в воздухе формальдегида и изопропилбензола. Уровень загрязнения атмосферы в городе по итогам наблюдений в конце 2025 года оценивался специалистами как высокий.

Похожие записи
0
12.01.2026
Происшествия

В Башкирии из озера Узеть подняли 1332 туши погибших овец

спасатели на озере
В Бирском районе спасатели завершают работы по извлечению животных из водоема. Потери фермера оцениваются в 20 миллионов рублей.
0
09.01.2026
Дороги и транспорт

Водитель автобуса №141 в Стерлитамаке удивил пассажиров своим пением

аодитель маршрутки
Жители Стерлитамака делятся в соцсетях видео, где водитель маршрута №141 поет за рулем. Пассажиры отмечают, что это не мешает ему безопасно управлять автобусом.
0
09.01.2026
Новости

В Уфе стартует акция «Елки в щепки»: как утилизировать новогодние деревья

игрушка на елке
Администрация Уфы приглашает горожан сдать новогодние ёлки на переработку 10, 11, 17 и 18 января 2026 года. Акция поможет предотвратить стихийные свалки и получить вторичное сырье.
0
07.01.2026
Новости

В Башкирии осталось ликвидировать 14 незаконных свалок

свалка мусора
В Башкирии осталось 14 несанкционированных свалок. Минэкологии перенесло срок их полной ликвидации на 2026 год из-за отсутствия финансирования в текущем периоде.
0
28.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке пассажирка BMW погибла после удара машины о столб

авто после дтп
В Стерлитамаке на улице Элеваторной автомобиль BMW врезался в электроопору. Пассажирка иномарки погибла на месте, водитель и еще один пассажир попали в больницу.
0
27.12.2025
Новости

В Башкирии в лесу под Бирском обнаружили и подкормили стадо диких кабанов

стадо кабанов
Охотинспектор обнаружил четыре особи кабанов с поросятами во время рейда в Бирском районе. Животные здоровы, следов браконьеров рядом с их лежбищем нет.
0
22.12.2025
Новости

Волонтеры центра «Пин и Пуф» выхаживают парализованного орлана-белохвоста из Чишминского района Башкирии

раненый орлан-белохвост
Жители Чишминского района 20 декабря обнаружили в снегу краснокнижного хищника. Птицу передали в уфимский центр реабилитации «Пин и Пуф». Ветеринары оценивают состояние орлана как критическое: у него отказали
0
20.12.2025
Новости

Двойные рейсы и онлайн-слежка: как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Башкирии

контейнерная площадка с мусором
Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов на пресс-конференции в «Башинформе» рассказал, как регион справится с мусором в новогодние каникулы. С 30 декабря службы переходят на круглосуточную работу
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.