Станции контроля воздуха в Стерлитамаке выявили два случая превышения по сероводороду в начале 2026 года

В период с 1 по 12 января автоматизированные станции контроля в Стерлитамаке дважды зафиксировали превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.

На оперативном совещании в администрации города начальник Стерлитамакского управления Минэкологии Башкирии Азат Хайбуллин представил отчет о состоянии атмосферного воздуха в праздничные дни. Согласно данным автоматизированных станций контроля, в период с 1 по 12 января 2026 года в городе были выявлены два случая отклонения от нормативов.

Отклонения касались концентрации сероводорода. Первый случай фиксации повышенного уровня загрязняющего вещества произошел 2 января. Станция контроля, расположенная в районе Городской клинической больницы №1, показала превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в 1,5 раза.

Второй инцидент был отмечен 11 января. В этот день автоматическая станция вблизи филиала республиканского Центра гигиены и эпидемиологии зафиксировала концентрацию вещества, достигшую предельно допустимой отметки.

В докладе также было отмечено, что в указанный период надзорные ведомства не объявляли режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В связи с этим дополнительные ограничения на деятельность промышленных предприятий города в выходные дни не вводились.

Экологическая обстановка в Стерлитамаке остается на контроле профильных ведомств, так как превышения фиксировались и ранее. В течение 2025 года город неоднократно упоминался в сводках Гидрометцентра РБ из-за высокого уровня загрязнения воздуха. Например, в сентябре 2025 года специалисты отметили более 30 случаев превышения ПДК по различным веществам.

Основным загрязнителем в прошлом году часто становился этилбензол. Осенью 2025 года именно это вещество давало наибольшее количество отклонений от нормы: в отдельные месяцы фиксировалось до 25 случаев превышения ПДК по этилбензолу.

Также в мониторинговых отчетах за прошлый год регулярно фигурировали данные о содержании в воздухе формальдегида и изопропилбензола. Уровень загрязнения атмосферы в городе по итогам наблюдений в конце 2025 года оценивался специалистами как высокий.