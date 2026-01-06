0
29 минут
Новости

Станислав Ярушин из сериала «Универ» провел новогодние праздники в Башкирии

Актер и телеведущий Станислав Ярушин выбрал для новогоднего отдыха горнолыжный комплекс в Белорецке. Артист отметил спокойную атмосферу курорта.
Стас Ярушин
©t.me›s/yarushinstas

Актер и телеведущий Станислав Ярушин провел новогодние праздники на территории Башкирии. Артист, известный широкой публике по сериалу «Универ», выбрал для отдыха горнолыжный центр «Мраткино» в Белорецком районе. В поездку шоумен отправился вместе с семьей.

Станислав Ярушин опубликовал отзыв о посещении региона в своем блоге. Он охарактеризовал место пребывания как «спокойное» и способствующее переосмыслению жизненного ритма. По мнению актера, в подобных локациях течение времени ощущается иначе, чем в крупных городах.

Телеведущий также высказался о популярности курорта. Он назвал данное туристическое направление «недооцененным» в масштабах страны, несмотря на наличие необходимой инфраструктуры. Комплекс «Мраткино» расположен в черте города Белорецка на горе высотой около 800 метров.

Это второй визит Ярушина в республику. Летом 2024 года актер уже приезжал в Белорецкий район для съемок музыкального видеоклипа. В ходе прошлой поездки он положительно отозвался о природных достопримечательностях региона.

В период зимних каникул в Башкортостане зафиксирован высокий туристический поток. Горнолыжные комплексы республики приняли порядка 100 тысяч посетителей за праздничную неделю. Суммарно за 2025 год регион посетили почти полтора миллиона туристов.

Власти республики продолжают работу над развитием туристической отрасли. Основной акцент делается на трех ключевых горнолыжных центрах: «Абзаково», «Банное» и «Мраткино». Также регион удерживает лидерство в Приволжском федеральном округе по востребованности санаторно-курортного лечения.

Инвестиционный портфель в сфере туризма Башкирии включает более 200 проектов. Общий объем вложений превышает 45 миллиардов рублей. В планах руководства — создание новых национальных маршрутов и развитие активных видов отдыха, включая сплавы и конные туры.

С декабря 2025 года в регионе действует новая система тарификации для посещения природных парков. Стоимость входа теперь зависит от сезонности и категории объекта, достигая в пиковые периоды 340 рублей. Для определенных социальных групп предусмотрено право бесплатного посещения.

Похожие записи
0
28.12.2025
Новости

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

девушка отдыхает сидя на лавочке
Самым выгодным временем для отпуска в 2026 году станет июль: в этом месяце отпускные практически сравняются с зарплатой. Расчеты для планирования отдыха подготовили специалисты сервиса SuperJob.
0
19.12.2025
Спецоперация

Жительница Башкирии добилась возвращения медали погибшего на СВО сына после обращения к Путину

путин
Мать погибшего участника СВО из Белорецка год не могла получить присвоенную сыну награду. Чиновники задерживали выдачу, ссылаясь на обстоятельства. Ситуация разрешилась только после того, как обращение
0
16.12.2025
Происшествия

Хабиров потребовал системное решение после коммунальной аварии в Белорецке

рабочие на устранении коммунальной аварии
Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании 16 декабря поблагодарил чиновников за устранение аварии на теплопроводе в Белорецке, но призвал к системным мерам.
0
14.12.2025
Новости

В Уфе заработали катки — где покататься этой зимой и сколько это стоит

три пары ног в коньках
В Уфе к середине декабря заработали сразу четыре ледовых площадки. Ещё неделю назад горожане сетовали на отсутствие снега и зимних развлечений, но погода наконец позволила залить лёд.
0
12.12.2025
Спецоперация

В Башкирии запустили производство наземных дронов для бойцов СВО

наземный дрон
В Башкирии успешно прошли испытания наземного дрона, собранного в Белорецке. Управляемую платформу создал местный предприниматель Данис Яганшин совместно с командой, выполняя запрос военнослужащих полка «Башкортостан».
0
10.12.2025
Происшествия

Сроки сдвинулись: в башкирском Белорецке устраняют вторую аварию за сутки

экскаватор роет землю
Глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов сообщил, что ночная попытка возобновить подачу тепла не увенчалась успехом.
0
09.12.2025
Происшествия

74 дома и соцобъекты остались без тепла в башкирском Белорецке: на улице сейчас -19 °C

рабочие на устранении коммунальной аварии
По данным экстренных служб Башкирии, в ночь на 9 декабря в Белорецке произошло повреждение трубопровода. В результате инцидента была прекращена подача тепла в жилые дома и социальные учреждения.
0
08.12.2025
Новости

Спелеологи исследуют новую пещеру в нацпарке «Башкирия»

спелеолог в пещере
Пресс-служба национального парка «Башкирия» сообщила о ходе работ спелеологов в новой карстовой полости, которую назвали Логовом Арагока. Исследователи из Башкортостана и Оренбургской области смогли продвинуться
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.