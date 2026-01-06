Станислав Ярушин из сериала «Универ» провел новогодние праздники в Башкирии

Актер и телеведущий Станислав Ярушин выбрал для новогоднего отдыха горнолыжный комплекс в Белорецке. Артист отметил спокойную атмосферу курорта.

Актер и телеведущий Станислав Ярушин провел новогодние праздники на территории Башкирии. Артист, известный широкой публике по сериалу «Универ», выбрал для отдыха горнолыжный центр «Мраткино» в Белорецком районе. В поездку шоумен отправился вместе с семьей.

Станислав Ярушин опубликовал отзыв о посещении региона в своем блоге. Он охарактеризовал место пребывания как «спокойное» и способствующее переосмыслению жизненного ритма. По мнению актера, в подобных локациях течение времени ощущается иначе, чем в крупных городах.

Телеведущий также высказался о популярности курорта. Он назвал данное туристическое направление «недооцененным» в масштабах страны, несмотря на наличие необходимой инфраструктуры. Комплекс «Мраткино» расположен в черте города Белорецка на горе высотой около 800 метров.

Это второй визит Ярушина в республику. Летом 2024 года актер уже приезжал в Белорецкий район для съемок музыкального видеоклипа. В ходе прошлой поездки он положительно отозвался о природных достопримечательностях региона.

В период зимних каникул в Башкортостане зафиксирован высокий туристический поток. Горнолыжные комплексы республики приняли порядка 100 тысяч посетителей за праздничную неделю. Суммарно за 2025 год регион посетили почти полтора миллиона туристов.

Власти республики продолжают работу над развитием туристической отрасли. Основной акцент делается на трех ключевых горнолыжных центрах: «Абзаково», «Банное» и «Мраткино». Также регион удерживает лидерство в Приволжском федеральном округе по востребованности санаторно-курортного лечения.

Инвестиционный портфель в сфере туризма Башкирии включает более 200 проектов. Общий объем вложений превышает 45 миллиардов рублей. В планах руководства — создание новых национальных маршрутов и развитие активных видов отдыха, включая сплавы и конные туры.

С декабря 2025 года в регионе действует новая система тарификации для посещения природных парков. Стоимость входа теперь зависит от сезонности и категории объекта, достигая в пиковые периоды 340 рублей. Для определенных социальных групп предусмотрено право бесплатного посещения.