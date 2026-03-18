Стало известно, в каких районах Башкирии зарабатывают больше всего

Башстат опубликовал рейтинг муниципалитетов республики по уровню среднемесячных зарплат за 2025 год. Разрыв между первыми и последними строчками превысил два раза.
По данным Башкортостанстата, среднемесячная зарплата в муниципальных образованиях Башкирии по итогам 2025 года существенно различается. Первую строчку занял Уфимский район — здесь сотрудники получают в среднем ₽98 322. Далее идут Хайбуллинский район (₽96 112) и Учалинский (₽92 480).

Среди городов лидирует Уфа — ₽95 401. На втором месте Салават с ₽86 675, замыкает тройку Стерлитамак (₽74 876).

Самые низкие зарплаты — в Бурзянском районе: ₽43 277. Немногим больше получают в Стерлибашевском (₽47 615), Кигинском (₽48 836) и Федоровском (₽49 073) районах.

Сильнее всего зарплаты выросли в Хайбуллинском районе — плюс 21,5% за год. В Салавате рост составил 17,5%, в Агидели — 16,3%, в Стерлитамакском районе — 15,8%, в Кумертау — 14,7%.

По итогам 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии составила ₽74 390 — на 10% больше, чем годом ранее. При этом реальная начисленная заработная плата за январь–декабрь 2025 года увеличилась лишь на 1,3%.

Общероссийский показатель средней зарплаты за десять месяцев 2025 года составил 96,6 тысячи рублей — на 24 тысячи больше башкирского, а темпы роста по стране достигли 14,4% против 10,8% в республике. Министр труда Башкирии Ольга Кабанова сообщила, что ведомство планирует повысить среднюю зарплату в республике на 11,4% к концу 2026 года.

Самые высокие зарплаты по отраслям в Башкирии — в добыче полезных ископаемых: средний заработок здесь за 10 месяцев 2025 года составил ₽107 724 в месяц. С 1 января 2026 года МРОТ в республике с учётом уральского коэффициента достиг ₽31 157 до вычета НДФЛ.

Похожие записи
0
16.03.2026
Новости

Безработица в Башкирии снизилась до рекордного 0,5%: работу ищут меньше 9 тысяч человек

девушка с тревогой изучает документ
Башстат опубликовал данные о рынке труда Башкирии за январь 2026 года — число безработных сокращается, но и спрос на кадры заметно упал.
0
14.03.2026
Экономика

Средняя зарплата в Башкирии к 2042 году может вырасти вчетверо — но ждать придётся 16 лет

деньги в кошельке
Правительство Башкирии утвердило бюджетный прогноз до 2042 года: средняя зарплата в регионе может достичь 272 тысяч рублей при базовом сценарии.
0
12.03.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии подорожали подержанные автомобили: лидерами стали «китайцы»

фара китайского автомобиля
Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Башкирии в феврале 2026 года выросла на 2,2% и достигла 1,15 млн рублей. Китайские марки подорожали сильнее всех — на 5%.
0
12.03.2026
Новости

Стало известно, сколько алкоголя пьют в Башкирии и как регион выглядит на фоне России

бутылки алкоголя в магазине
Министерство здравоохранения опубликовало данные о потреблении алкоголя в регионах за февраль 2026 года — Башкортостан оказался чуть ниже среднероссийского показателя.
0
07.03.2026
Экономика

Посуточная аренда квартир в Башкирии оказалась самой дешёвой среди популярных направлений России

ключи на ладони
Башкирия оказалась самым бюджетным направлением для посуточной аренды среди популярных регионов России
0
04.03.2026
Новости

В Башкирии обещают поднять среднюю зарплату на 11,4% к концу года

кошелек с пятитысячными купюрами
Министр труда Башкирии Ольга Кабанова заявила о планах повысить среднюю зарплату в республике на 11,4% к концу 2026 года. При этом регион теряет позиции в зарплатных рейтингах ПФО и России.
