Стало известно в какие спортивные секции отдал сыновей Глава Башкирии

Радий Хабиров раскрыл, какими видами спорта занимаются его сыновья. Один выбрал гибкость, второй — броски. Сам глава РБ остался верен борьбе, но находит на неё время всё реже

Наследники главы Башкирии уже прокладывают свой путь к Олимпу: старший сын постигает азы гимнастики, а младший осваивает приёмы на татами в секции дзюдо. Как сообщает «Московский комсомолец», этими семейными секретами Радий Хабиров поделился лично. Произошёл этот откровенный разговор на форуме спортивной молодёжи.

Местом для откровений стал уфимский Дворец борьбы, куда съехались участники слёта «Башкортостан – регион спортивных побед». Там, в окружении будущих чемпионов, руководитель республики и рассказал о спортивном выборе своих детей. Он подчеркнул, что приучать к физической активности нужно с малых лет, ведь это закладывает фундамент личности.

При этом сам Хабиров остаётся преданным поклонником греко-римской борьбы. Этот вид спорта он до сих пор считает самым красивым и гармоничным, развивающим и тело, и интеллект. Хотя, как добавил глава региона, другие единоборства тоже весьма интересны.

Почему же сыновья не пошли по стопам отца? Видимо, решили выбрать собственную дорогу. Сам же Радий Фаритович признался, что его рабочий график затянут таким тугим узлом, что на регулярные тренировки времени почти не остаётся.

Главный посыл его речи был адресован именно молодым атлетам. Глава республики уверен: спорт — это не просто медали и рекорды, а важнейший элемент становления сильного характера.