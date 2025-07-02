Стало известно в какие спортивные секции отдал сыновей Глава Башкирии

Радий Хабиров раскрыл, какими видами спорта занимаются его сыновья. Один выбрал гибкость, второй — броски. Сам глава РБ остался верен борьбе, но находит на неё время всё реже ©Правительство Башкирии
Наследники главы Башкирии уже прокладывают свой путь к Олимпу: старший сын постигает азы гимнастики, а младший осваивает приёмы на татами в секции дзюдо. Как сообщает «Московский комсомолец», этими семейными секретами Радий Хабиров поделился лично. Произошёл этот откровенный разговор на форуме спортивной молодёжи.
Местом для откровений стал уфимский Дворец борьбы, куда съехались участники слёта «Башкортостан – регион спортивных побед». Там, в окружении будущих чемпионов, руководитель республики и рассказал о спортивном выборе своих детей. Он подчеркнул, что приучать к физической активности нужно с малых лет, ведь это закладывает фундамент личности.
При этом сам Хабиров остаётся преданным поклонником греко-римской борьбы. Этот вид спорта он до сих пор считает самым красивым и гармоничным, развивающим и тело, и интеллект. Хотя, как добавил глава региона, другие единоборства тоже весьма интересны.
Почему же сыновья не пошли по стопам отца? Видимо, решили выбрать собственную дорогу. Сам же Радий Фаритович признался, что его рабочий график затянут таким тугим узлом, что на регулярные тренировки времени почти не остаётся.
Главный посыл его речи был адресован именно молодым атлетам. Глава республики уверен: спорт — это не просто медали и рекорды, а важнейший элемент становления сильного характера.
Почему сыновья не пошли по стопам отца в греко-римскую борьбу? Это же его любимый вид спорта.
Здесь, скорее всего, сошлись два фактора. Во-первых, это прагматичный родительский выбор. Гимнастика для старшего сына — это основа основ, она развивает гибкость, координацию и силу, что станет отличной базой для любого другого вида спорта в будущем. Дзюдо для младшего — это не просто борьба, а целая философия, которая учит дисциплине и уважению к сопернику. Во-вторых, возможно, это и сознательный уход от прямого сравнения с отцом. Так у ребят будет шанс построить собственную спортивную историю, без постоянных оглядок на папины достижения.
Это просто милая семейная история или часть большой пиар-стратегии?
И то и другое. С одной стороны, это классический ход, который «очеловечивает» политика, показывая его в роли обычного отца, который заботится о будущем своих детей. Но с другой — это ещё и политический жест. Хабиров рассказал об этом не в интервью глянцевому журналу, а на встрече с молодыми спортсменами в уфимском Дворце борьбы. Это прямой сигнал спортивной общественности: «Я с вами, я в теме, я вкладываю в спорт не только бюджетные деньги, но и будущее своей семьи».
Хорошо, глава региона рассказал о сыновьях. А что конкретно делается для развития этих видов спорта в Башкирии?
Сам факт, что разговор проходил в новом, современном Дворце борьбы, уже говорит о вложениях в инфраструктуру. Гимнастика, особенно художественная, традиционно сильна в России и Башкирии, здесь есть и школы, и тренеры. Дзюдо тоже активно поддерживается, в том числе на федеральном уровне. На той же встрече Хабиров подчеркнул, что его главная задача — понять, чем ещё республика может помочь атлетам и куда направить усилия. Так что это не просто слова, а сверка часов с теми, для кого этот спорт — жизнь.
Дети других политиков тоже занимаются дзюдо и гимнастикой? Это какой-то негласный «джентльменский набор» для элиты?
В какой-то степени, да. Дзюдо давно имеет репутацию «президентского» вида спорта в России, и многие чиновники отдают сыновей именно туда, видя в этом не только физическое развитие, но и воспитание определённого склада ума. Гимнастика — это классика, синоним грации, дисциплины и огромного труда, что тоже высоко ценится. Так что выбор семьи Хабировых идеально вписывается в общероссийский тренд для детей политической и деловой элиты: это престижно, полезно для характера и открывает большие перспективы.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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