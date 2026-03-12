0
9 часов
Новости

Стало известно, сколько алкоголя пьют в Башкирии и как регион выглядит на фоне России

Министерство здравоохранения опубликовало данные о потреблении алкоголя в регионах за февраль 2026 года — Башкортостан оказался чуть ниже среднероссийского показателя.
бутылки алкоголя в магазине
©Grok

Ведомство обнародовало статистику употребления спиртного в регионах на основе данных портала ЕМИСС. По итогам февраля 2026 года показатель Башкортостана составил 7,91 литра чистого этанола на душу населения за последние 12 месяцев. Среднероссийский уровень при этом выше — 7,97 литра. Разница невелика, однако республика формально не дотянула до общефедеральной планки.

Ненецкий округ — лидер, Чечня — антипод

Больше всего пьют в Ненецком автономном округе — 18,63 литра на человека, Еврейской автономной области — 14,87 литра и на Чукотке — 13,81 литра. Меньше всего пьют в республиках Северного Кавказа: в Чечне — всего 0,04 литра, в Ингушетии — 0,63 литра и в Дагестане — 0,91 литра на душу.

Как в Башкирии борются с алкоголем

Антиалкогольная политика в республике проводится на протяжении нескольких лет. Глава региона Радий Хабиров неоднократно заявлял о борьбе с нелегальной торговлей спиртным. В Башкирии введены ограничения на продажу крепких напитков в вечернее и ночное время, а в дни массовых мероприятий действуют «сухие законы» — на сабантуях, «Последнем звонке», Дне молодёжи и Дне знаний.

Конкурс «Трезвое село» и профилактика на селе

Помимо этого, постановлением Правительства РБ № 560 от 20 сентября 2022 года запущен республиканский конкурс «Трезвое село», направленный на профилактику алкоголизма и продвижение здорового образа жизни в сельских населённых пунктах.

Продажи алкоголя в Башкирии упали на 3,4% за год

По данным аналитической службы FinExpertiza на основе статистики Росстата, в 2025 году жители Башкирии выпили 10,8 литра крепкого алкоголя на одного взрослого — это на 3,4% меньше уровня 2024 года. В целом по России этот показатель снизился на 2,1% и составил 10,4 литра на взрослого, продажи вина упали на 4,6%, пива — на 15,5%.

Пьяных преступлений стало на 13% меньше

По данным МВД, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения в Башкортостане в 2025 году, достигло 5 678 — на 13% меньше, чем годом ранее.

Похожие записи
0
12.03.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии подорожали подержанные автомобили: лидерами стали «китайцы»

фара китайского автомобиля
Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Башкирии в феврале 2026 года выросла на 2,2% и достигла 1,15 млн рублей. Китайские марки подорожали сильнее всех — на 5%.
0
10.03.2026
Здоровье

В Башкирии запустили производство лиофилизированной плазмы

производство плазмы крови
Республиканская станция переливания крови в Уфе запустила производство лиофилизированной плазмы. В 2026 году планируется выпустить 3500 доз препарата для экстренной помощи.
0
07.03.2026
Экономика

Посуточная аренда квартир в Башкирии оказалась самой дешёвой среди популярных направлений России

ключи на ладони
Башкирия оказалась самым бюджетным направлением для посуточной аренды среди популярных регионов России
0
06.03.2026
Здоровье

В Башкирии изменили правила выдачи препаратов для ВИЧ-инфицированных

женщина держит в одной руке стакан с водой а на другой таблетку
Минздрав республики подготовил новый порядок лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ и гепатитами — документ вынесен на общественное обсуждение.
0
04.03.2026
Здоровье

Весила меньше полкило: в Уфе врачи спасли крошечную новорождённую

врач осматривает недоношенного ребенка
В Городском перинатальном центре Уфы выходили девочку, родившуюся с экстремально низким весом 490 граммов. Малышка уже дышит самостоятельно и набрала вес до 1600 граммов.
0
26.02.2026
Экономика

Жизнь в Башкирии подорожала: базовый набор товаров и услуг перевалил за 24 тысячи рублей

покупатель с корзиной возле продуктовой полки
Башкортостан обогнал средний уровень Приволжского федерального округа по стоимости потребительской корзины.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.