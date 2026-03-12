Стало известно, сколько алкоголя пьют в Башкирии и как регион выглядит на фоне России

Министерство здравоохранения опубликовало данные о потреблении алкоголя в регионах за февраль 2026 года — Башкортостан оказался чуть ниже среднероссийского показателя.

Ведомство обнародовало статистику употребления спиртного в регионах на основе данных портала ЕМИСС. По итогам февраля 2026 года показатель Башкортостана составил 7,91 литра чистого этанола на душу населения за последние 12 месяцев. Среднероссийский уровень при этом выше — 7,97 литра. Разница невелика, однако республика формально не дотянула до общефедеральной планки.

Ненецкий округ — лидер, Чечня — антипод

Больше всего пьют в Ненецком автономном округе — 18,63 литра на человека, Еврейской автономной области — 14,87 литра и на Чукотке — 13,81 литра. Меньше всего пьют в республиках Северного Кавказа: в Чечне — всего 0,04 литра, в Ингушетии — 0,63 литра и в Дагестане — 0,91 литра на душу.

Как в Башкирии борются с алкоголем

Антиалкогольная политика в республике проводится на протяжении нескольких лет. Глава региона Радий Хабиров неоднократно заявлял о борьбе с нелегальной торговлей спиртным. В Башкирии введены ограничения на продажу крепких напитков в вечернее и ночное время, а в дни массовых мероприятий действуют «сухие законы» — на сабантуях, «Последнем звонке», Дне молодёжи и Дне знаний.

Конкурс «Трезвое село» и профилактика на селе

Помимо этого, постановлением Правительства РБ № 560 от 20 сентября 2022 года запущен республиканский конкурс «Трезвое село», направленный на профилактику алкоголизма и продвижение здорового образа жизни в сельских населённых пунктах.

Продажи алкоголя в Башкирии упали на 3,4% за год

По данным аналитической службы FinExpertiza на основе статистики Росстата, в 2025 году жители Башкирии выпили 10,8 литра крепкого алкоголя на одного взрослого — это на 3,4% меньше уровня 2024 года. В целом по России этот показатель снизился на 2,1% и составил 10,4 литра на взрослого, продажи вина упали на 4,6%, пива — на 15,5%.

Пьяных преступлений стало на 13% меньше

По данным МВД, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения в Башкортостане в 2025 году, достигло 5 678 — на 13% меньше, чем годом ранее.