Стало известно, кто из родителей может получить выходной 1 сентября

Родители школьников в Башкирии могут получить выходной 1 сентября, но есть условие. Разбираемся, от чего зависит этот бонус и что делать, если его нет.

Работающие родители в Башкирии могут взять выходной в День знаний, чтобы проводить ребёнка на школьную линейку. Это право не гарантировано федеральным законом, но действует во многих трудовых коллективах республики. Рассказываем, как это работает.

Проверьте коллективный договор

Основной способ получить выходной — через коллективный договор вашей организации. По данным Министерства семьи и труда, в Башкирии более 600 тысяч работников трудятся в компаниях, где действуют такие соглашения. Во многих из них прописано право родителей на дополнительный выходной 1 сентября.

Это региональная мера поддержки семей, которая входит в республиканское «демографическое меню». Уточните в отделе кадров или у профсоюзного представителя, есть ли такой пункт в вашем договоре.

Что делать, если в договоре нет пункта о выходном

Если ваш работодатель не предоставляет специальный выходной 1 сентября, есть два стандартных варианта:

Взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска. Оформить отпуск без сохранения заработной платы по согласованию с руководством.

В любом случае стоит заранее обсудить этот вопрос с вашим руководителем. Большинство из них с пониманием относятся к таким просьбам.