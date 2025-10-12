Стало известно, когда в Уфе отключат фонтаны на зиму

У жителей Уфы осталась последняя неделя, чтобы насладиться журчанием воды. С 13 октября городские фонтаны начинают готовить к зиме, а к 28 числу отключат все.

У жителей Уфы осталась последняя неделя, чтобы прогуляться у работающих городских фонтанов. С понедельника, 13 октября, их начнут готовить к зиме, и к 28 октября все 26 объектов будут отключены.

Зачем это нужно и как проходит

Консервация необходима, чтобы защитить оборудование от морозов. Специалисты «Горзеленхоза» сольют воду из систем, демонтируют, очистят и уберут на хранение насосы, форсунки и фильтры. Некоторые фонтаны, такие как «Часы» на площади Ленина и «Танцующие журавли», закроют специальными деревянными коробами, чтобы уберечь от снега и вандалов.

График отключения

Отключать фонтаны будут по всему городу поэтапно. Вот расписание для самых известных:

13 октября — у зданий Верховного суда и Дома Республики.

12–14 октября — «Танцующие журавли» в сквере «Дубки».

14–16 октября — «Часы» на площади Ленина.

С 14 октября — плавающий фонтан в парке «Кашкадан».

16 октября — у «Уфа-Арены» и в парке им. Бикбаева.

16–17 октября — «Мальчик с кураем».

20 октября — «Семь девушек» и фонтан у кинотеатра «Родина».

22 октября — в сквере Мустая Карима.