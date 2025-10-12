Стало известно, когда в Уфе отключат фонтаны на зиму

У жителей Уфы осталась последняя неделя, чтобы прогуляться у работающих городских фонтанов. С понедельника, 13 октября, их начнут готовить к зиме, и к 28 октября все 26 объектов будут отключены.
Зачем это нужно и как проходит
Консервация необходима, чтобы защитить оборудование от морозов. Специалисты «Горзеленхоза» сольют воду из систем, демонтируют, очистят и уберут на хранение насосы, форсунки и фильтры. Некоторые фонтаны, такие как «Часы» на площади Ленина и «Танцующие журавли», закроют специальными деревянными коробами, чтобы уберечь от снега и вандалов.
График отключения
Отключать фонтаны будут по всему городу поэтапно. Вот расписание для самых известных:
- 13 октября — у зданий Верховного суда и Дома Республики.
- 12–14 октября — «Танцующие журавли» в сквере «Дубки».
- 14–16 октября — «Часы» на площади Ленина.
- С 14 октября — плавающий фонтан в парке «Кашкадан».
- 16 октября — у «Уфа-Арены» и в парке им. Бикбаева.
- 16–17 октября — «Мальчик с кураем».
- 20 октября — «Семь девушек» и фонтан у кинотеатра «Родина».
- 22 октября — в сквере Мустая Карима.
Кстати, перед закрытием сезона, 11 октября, в Черниковке после реконструкции открылся мозаичный фонтан в сквере Ильича. В ближайшее время его также подготовят к зиме.