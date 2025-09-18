0
Стало известно, когда Путин проведет прямую линию

Кремль подтвердил: ежегодная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся в декабре. Мероприятия решили объединить, но точную дату пока не назвали.
По данным журналистов кремлевского пула, главный диалог президента с народом наметили на декабрь. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив детали грядущего события.

В этом году решили совместить прямую линию с итоговой пресс-конференцией. Получится такой двойной формат, где вопросы смогут задать как обычные граждане, так и журналисты. Правда, когда именно включать телевизор — пока неизвестно, точный день не назвали.

Подготовка к мероприятию уже стартовала. Владимир Путин лично поручил своей администрации и правительству начать организацию процесса. Это значит, что сбор вопросов от россиян может начаться в ближайшие недели.

Традиция таких бесед с президентом тянется с 2001 года и стала практически ежегодной. Иногда форматы меняли, совмещая общение с прессой и народом, как и планируется в этот раз.

Похожие записи
06.08.2025
Путин не остановит СВО, но может согласиться на «воздушную паузу» ради сделки с Трампом

Россия рассматривает возможность предложить президенту США Дональду Трампу ограниченную уступку — временное прекращение воздушных атак на Украину. По данным Bloomberg, этот шаг направлен на то, чтобы избежать
07.07.2025
RuStore станет обязательным для всех iPhone в России

Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на все свои устройства, продаваемые в России
28.06.2025
Путин объяснил на «Жигулях», почему 70 тысяч для студента — мало

Руководителям регионов была озвучена новая задача от президента — разобраться с доходами молодёжи в стройотрядах. По сообщениям СМИ, глава государства считает, что студентам нужно помогать «поддерживать штаны» весь год.
15.06.2025
Путин признался, как избежал пожизненного ношения очков одним решением

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео беседы президента с известным офтальмологом-хирургом. Владимир Путин откровенно рассказал о проблемах со зрением во время встречи с Георгием Столяренко в воскресенье.
