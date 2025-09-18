Стало известно, когда Путин проведет прямую линию

Кремль подтвердил: ежегодная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся в декабре. Мероприятия решили объединить, но точную дату пока не назвали.

По данным журналистов кремлевского пула, главный диалог президента с народом наметили на декабрь. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив детали грядущего события.

В этом году решили совместить прямую линию с итоговой пресс-конференцией. Получится такой двойной формат, где вопросы смогут задать как обычные граждане, так и журналисты. Правда, когда именно включать телевизор — пока неизвестно, точный день не назвали.

Подготовка к мероприятию уже стартовала. Владимир Путин лично поручил своей администрации и правительству начать организацию процесса. Это значит, что сбор вопросов от россиян может начаться в ближайшие недели.

Традиция таких бесед с президентом тянется с 2001 года и стала практически ежегодной. Иногда форматы меняли, совмещая общение с прессой и народом, как и планируется в этот раз.