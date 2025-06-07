Стало известно, какую зарплату получают жители Башкирии

Росстат опубликовал свежие данные о доходах башкортостанцев. Цифры показывают неплохую динамику для региона, но с оговорками.
Жители республики в марте получали в среднем 71 601 рубль. За весь первый квартал показатель составил 68 848 рублей, что на 10,6% больше аналогичного периода прошлого года. Годовой прирост зарплат достиг 4,5%.
Однако на фоне общероссийских цифр картина выглядит скромнее. По стране средняя зарплата в марте составляла почти 98 тысяч рублей. Даже в рамках Приволжского округа Башкирия не лидирует — там показатель достиг 73 344 рублей.
Региональное министерство экономразвития строит оптимистичные планы. Чиновники обещают, что зарплаты будут расти быстрее инфляции. К 2027 году средний доход должен вырасти до 84,9 тысячи рублей.
Столица республики может похвастаться лучшими перспективами. В Уфе планируют довести среднюю зарплату до 93,8 тысячи уже в этом году. А через пару лет уфимцы могут рассчитывать на 110,4 тысячи рублей ежемесячно.
РИА Рейтинг подсчитало любопытную статистику. Половина башкортостанцев сможет получать от 100 тысяч рублей через 5,3 года. Три четверти жителей достигнут этой планки через 8,2 года. В общероссийском зарплатном рейтинге республика заняла 41-е место.