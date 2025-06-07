Стало известно, какую зарплату получают жители Башкирии

Росстат опубликовал свежие данные о доходах башкортостанцев. Цифры показывают неплохую динамику для региона, но с оговорками.

Жители республики в марте получали в среднем 71 601 рубль. За весь первый квартал показатель составил 68 848 рублей, что на 10,6% больше аналогичного периода прошлого года. Годовой прирост зарплат достиг 4,5%.

Однако на фоне общероссийских цифр картина выглядит скромнее. По стране средняя зарплата в марте составляла почти 98 тысяч рублей. Даже в рамках Приволжского округа Башкирия не лидирует — там показатель достиг 73 344 рублей.

Региональное министерство экономразвития строит оптимистичные планы. Чиновники обещают, что зарплаты будут расти быстрее инфляции. К 2027 году средний доход должен вырасти до 84,9 тысячи рублей.

Столица республики может похвастаться лучшими перспективами. В Уфе планируют довести среднюю зарплату до 93,8 тысячи уже в этом году. А через пару лет уфимцы могут рассчитывать на 110,4 тысячи рублей ежемесячно.