Стало известно, какой месяц для отпуска в 2026 году самый невыгодный и почему

Эксперт объяснила, почему майский отпуск обойдётся россиянам дешевле, и в какие месяцы лучше планировать отдых.
Май 2026 года назвали самым невыгодным месяцем для отпуска. Об этом рассказала ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Причина — в обилии праздничных дней. Из-за них в мае меньше рабочих дней, а стоимость каждого из них возрастает. При этом отпускные рассчитывают по среднему дневному заработку, который в мае оказывается ниже цены одного рабочего дня. Проще говоря, работать в этом месяце выгоднее, чем отдыхать.

Июль с 23 рабочими днями — лучший выбор

По словам эксперта, лучшими месяцами для отпуска в этом году станут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Самый выгодный — июль: в нём 23 рабочих дня, это максимум за весь год. Именно тогда разница между зарплатой и отпускными окажется минимальной.

Богданова-Шемраева рекомендует заранее согласовать даты отдыха с работодателем и отказаться от мая в пользу более выгодных периодов.

Как Ураза-байрам и Курбан-байрам влияют на отпускные в Башкирии

Для жителей Башкирии расчёт отпускных имеет свою специфику: дополнительные выходные в дни мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам сокращают рабочее время и повышают «цену» рабочего дня.

Экономист Карп подтвердила: июль — оптимальный месяц

Ранее, по данным «ФедералПресс», экономист Марина Карп ещё в ноябре 2025 года называла январь наиболее невыгодным месяцем для отпуска — в нём всего 15 рабочих дней. Она также подтвердила, что июль с 23 рабочими днями станет лучшим выбором для тех, кто хочет минимизировать финансовые потери.

