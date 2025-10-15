Стало известно, какие рейсы задерживаются в аэропорту Уфы, из-за угрозы атак БПЛА

Аэропорт Уфы дважды за утро перекрывали из-за угрозы атаки дронов. Больше двадцати рейсов задержаны или отменены, пассажиры в нервном ожидании.

Утром 15 октября в аэропорту Уфы дважды вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников. Это привело к изменениям в расписании рейсов. Восемь рейсов на вылет были задержаны, 15 рейсов на прилет перенесены, а два рейса полностью отменены, сообщает Уфа1.

Ограничения связаны с ночной массированной атакой БПЛА — российская ПВО сбила 59 беспилотников над несколькими регионами страны. Впервые аэропорт закрыли в 07:23 по московскому времени, затем в 10:15 работу возобновили, но уже в 10:22 ограничения ввели повторно.

По данным онлайн-табло аэропорта на утро 15 октября, задерживались вылеты в Екатеринбург, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу — всего минимум восемь рейсов. Отменены два рейса на вылет (в Москву и Игарку) и два на прилет. Прилет откладывался для минимум 14 рейсов из Ноябрьска, Тюмени, Екатеринбурга, Стамбула, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Норильска, Сочи, Москвы, Красноярска, Калининграда и Казани.