Стало известно, какие рейсы задержали в аэропорту Уфы из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Уфы снова закрыли из-за угрозы с воздуха. Пассажиры международных и внутренних рейсов изучают онлайн-табло в ожидании вылета. Спойлер: ждать придётся долго.

Воздушное пространство над столицей Башкирии утром 6 ноября закрыли для полётов. Согласно данным с онлайн-табло, как минимум восемь рейсов задержаны на вылет и прилёт из-за угрозы атаки беспилотников.

Пассажирам, направлявшимся в Салехард и Сабетту, придётся подождать около двух часов. Вылеты их бортов сдвинули с 08:55 и 09:40 на 11:00 и 11:30 соответственно. Также перенесли рейсы в Шарм-Эль-Шейх, Екатеринбург и Минеральные Воды, где задержки составляют от десяти минут до почти двух часов.

С прибывающими самолётами ситуация не лучше. Борт из Шарм-Эль-Шейха, который должен был сесть в 09:30, был вынужден развернуться на подлёте и приземлился в Екатеринбурге. Теперь его ждут в Уфе не раньше полудня. Задерживается прибытие и других самолётов — из Москвы, Нового Уренгоя, Сургута и других городов.

Тревогу объявили около половины девятого утра, после чего жители республики получили СМС-сообщения о беспилотной опасности. Власти пока не делали заявлений о снятии введённых ограничений. Одновременно с этим в регионе наблюдались перебои с мобильным интернетом.

Для уфимского аэропорта подобные инциденты становятся регулярными. Только в октябре его работу приостанавливали несколько раз. Например, 15 октября из-за угрозы БПЛА задержали восемь вылетов и пятнадцать прилётов, а 17 октября гавань закрывали на два часа, перенаправив четыре самолёта на запасные аэродромы.

Беспилотная активность в регионе в последнее время заметно выросла. Всего два дня назад, 4 ноября, два дрона атаковали промышленный объект в Стерлитамаке. Их удалось сбить, но в результате падения обломков частично обрушился один из цехов. Тогда обошлось без пострадавших.

В целом по России количество закрытий аэропортов из-за беспилотников бьёт рекорды. По подсчётам экспертов, за первые пять месяцев 2025 года воздушные гавани приостанавливали работу не менее 217 раз. Это больше, чем за весь 2023 и 2024 годы вместе взятые, когда было зафиксировано 58 и 91 случай соответственно.