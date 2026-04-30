Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2027 году

Министерство труда России утвердило производственный календарь на 2027 год с пятью периодами длинных выходных и 11-дневными новогодними каникулами.

Министерство труда России опубликовало производственный календарь на 2027 год. Документ закрепляет схему переноса выходных и даёт россиянам несколько удлинённых периодов отдыха в течение года.

В 2027 году запланировано пять трёхдневных выходных — в феврале, марте, дважды в мае и июне. Ноябрьские праздники растянутся на четыре дня: с 4 по 7 ноября. Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Чтобы сформировать эти периоды, ведомство предлагает три переноса. Субботу 2 января перенесут на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

Полный список выходных периодов выглядит так: 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая, 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября и 31 декабря 2027 года.

Для сравнения: в 2026 году новогодний отдых составил 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января. Майские праздники тогда разбили на два периода по три дня.

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе ожидается 249 рабочих дней и 116 выходных. Правительство утвердит окончательные параметры отдельным постановлением — как правило, в августе–сентябре 2026 года. Кабмин принимает такое решение ежегодно, чтобы соблюдать баланс между трудом и отдыхом граждан.

Присутствие праздников в месяце не даёт работодателю оснований урезать оклад сотрудникам. Это прямо закрепляет статья 112 Трудового кодекса.