Стали известны официальные цены и комплектации LADA Iskra

АВТОВАЗ объявил официальные цены на новую модель LADA Iskra. Продажи стартуют 20 июля в трёх городах России ©пресс-служба АВТОВАЗа
АВТОВАЗ официально объявил стоимость своей долгожданной новинки — LADA Iskra. Продажи автомобиля стартуют 20 июля в честь 59-й годовщины со дня основания компании. На начальном этапе модель появится в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, а в другие регионы поступит в течение нескольких недель.
Стартовая цена LADA Iskra в кузове седан и комплектации Comfort составит 1 249 000 рублей. Важно отметить, что в эту базовую версию не входит кондиционер. За автомобиль с кондиционером и подогревом сидений придётся заплатить уже от 1,319 млн рублей. Топовая версия седана в комплектации Techno будет стоить от 1 579 000 рублей. Стоимость универсалов в максимальных комплектациях может приблизиться к 1,7–1,8 млн рублей.
Новая модель займёт нишу между LADA Granta и LADA Vesta, что и определяет её ценовую политику. По словам президента «АВТОВАЗа» Максима Соколова, уровень локализации автомобиля превышает 90%.
Покупателям LADA Iskra будет доступна в трёх типах кузова:
- Седан
- Универсал
- Универсал в версии SW Cross
Линейка двигателей включает три варианта:
- Базовый 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
- Двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой «механикой».
- Тот же 106-сильный агрегат с автоматической трансмиссией (вариатором).
В базовой комплектации Comfort автомобиль оснащён двумя подушками безопасности, системами ABS и ESP, усилителем руля и передними электростеклоподъёмниками. Средняя комплектация добавляет кондиционер и мультимедийную систему, а топовая версия предложит боковые подушки безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида и сервисы Яндекса.
Современный дизайн: Большинство автолюбителей положительно оценили внешний вид, который является развитием фирменного «Икс-стиля».
Хороший клиренс: Дорожный просвет в 170 мм и ровное днище делают автомобиль пригодным для российских дорог.
Неплохое оснащение: В топовых версиях есть камера заднего вида, подогрев руля и лобового стекла, а также сервисы Яндекса.
Тесный задний ряд: Несмотря на увеличившиеся габариты по сравнению с «Грантой», задний ряд сидений остаётся тесным.
Дешёвые материалы отделки: В салоне используется жёсткий пластик, а на эргономику кнопок поступают жалобы.
Возможные проблемы со сборкой: Некоторые обозреватели отмечают шумы и вибрации, а также жёсткость подвески на плохих дорогах.
- На какой платформе построена «Искра»? Это полностью российская разработка?
LADA Iskra построена на технологически независимой платформе, которая является глубоко переработанной и локализованной версией глобальной «тележки» CMF-B от концерна Renault-Nissan. В процессе реинжиниринга было создано около 400 новых деталей, а электронная инфраструктура была полностью локализована. Инвестиции в проект составили 23 миллиарда рублей.
- Чем она технически отличается от «Гранты» и «Весты»?
Iskra занимает нишу между Granta и Vesta не только по цене, но и по габаритам. Она длиннее и шире «Гранты», но немного компактнее «Весты». В отличие от «Гранты», у «Искры» будет 6-ступенчатая механическая коробка передач и автоматическая трансмиссия (вариатор) в паре с 106-сильным двигателем. Подвеска у новинки стандартная для этого класса: спереди — независимая типа «МакФерсон», сзади — полузависимая торсионная балка.
- Кто её главные конкуренты на рынке? Китайцы?
Прямых конкурентов среди китайских автомобилей в ценовом сегменте до 1,3 млн рублей у «Искры» практически нет. Эксперты называют в качестве потенциального соперника седан Changan Alsvin, но отмечают, что при схожей цене у него может быть более богатое оснащение. Geely Emgrand, похожий по характеристикам, стоит значительно дороже. Основное преимущество «Искры» — доступность запчастей и широкая сеть обслуживания по всей России.
- Есть ли в «Искре» какие-то опции, которых раньше не было в LADA?
Да, одним из важных нововведений станет система контроля давления в шинах (TPMS), которая будет работать на основе прямого измерения, а не косвенно через датчики ABS, как на других моделях. Это обеспечивает более точные показания. Также ожидается, что система стабилизации (ESP) будет доступна уже в базовых комплектациях, что является шагом вперёд в плане безопасности.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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