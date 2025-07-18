Стали известны официальные цены и комплектации LADA Iskra

АВТОВАЗ объявил официальные цены на новую модель LADA Iskra. Продажи стартуют 20 июля в трёх городах России

АВТОВАЗ официально объявил стоимость своей долгожданной новинки — LADA Iskra. Продажи автомобиля стартуют 20 июля в честь 59-й годовщины со дня основания компании. На начальном этапе модель появится в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, а в другие регионы поступит в течение нескольких недель.

Стартовая цена LADA Iskra в кузове седан и комплектации Comfort составит 1 249 000 рублей. Важно отметить, что в эту базовую версию не входит кондиционер. За автомобиль с кондиционером и подогревом сидений придётся заплатить уже от 1,319 млн рублей. Топовая версия седана в комплектации Techno будет стоить от 1 579 000 рублей. Стоимость универсалов в максимальных комплектациях может приблизиться к 1,7–1,8 млн рублей.

Новая модель займёт нишу между LADA Granta и LADA Vesta, что и определяет её ценовую политику. По словам президента «АВТОВАЗа» Максима Соколова, уровень локализации автомобиля превышает 90%.

Покупателям LADA Iskra будет доступна в трёх типах кузова:

Седан

Универсал

Универсал в версии SW Cross

Линейка двигателей включает три варианта:

Базовый 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой «механикой».

Тот же 106-сильный агрегат с автоматической трансмиссией (вариатором).

В базовой комплектации Comfort автомобиль оснащён двумя подушками безопасности, системами ABS и ESP, усилителем руля и передними электростеклоподъёмниками. Средняя комплектация добавляет кондиционер и мультимедийную систему, а топовая версия предложит боковые подушки безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида и сервисы Яндекса.

Ранее сообщалось, что сборкой модели LADA Iskra также займётся автозавод в Санкт-Петербурге.

Какие у машины главные плюсы и минусы, судя по первым отзывам? Современный дизайн: Большинство автолюбителей положительно оценили внешний вид, который является развитием фирменного «Икс-стиля». Хороший клиренс: Дорожный просвет в 170 мм и ровное днище делают автомобиль пригодным для российских дорог. Неплохое оснащение: В топовых версиях есть камера заднего вида, подогрев руля и лобового стекла, а также сервисы Яндекса. Тесный задний ряд: Несмотря на увеличившиеся габариты по сравнению с «Грантой», задний ряд сидений остаётся тесным. Дешёвые материалы отделки: В салоне используется жёсткий пластик, а на эргономику кнопок поступают жалобы. Возможные проблемы со сборкой: Некоторые обозреватели отмечают шумы и вибрации, а также жёсткость подвески на плохих дорогах.