59 минут
Стала известна минимальная зарплата работников внебюджетной сферы в Башкирии в 2026 году

Власти Башкортостана продлили региональное соглашение о минимальной оплате труда для сотрудников внебюджетного сектора, сообщила Гострудинспекция республики.
пятитысячные рублевые купюры
С 1 января 2026 года их минимальная зарплата составит 32 932 рубля 90 копеек до вычета подоходного налога. Это касается компаний, не получающих финансирование из бюджета.

Федеральный МРОТ с нового года установлен на уровне 27 093 рублей. В Башкирии к этой сумме применяется 15-процентный уральский коэффициент, что увеличивает базовый размер до 31 156 рублей 95 копеек. Дополнительная надбавка в 5,7 процента предусмотрена региональным соглашением, действующим с 2023 по 2028 год.

По сравнению с 2025 годом минимальная зарплата увеличится на 21 процент. Год назад она составляла 25 806 рублей. Повышение связано с федеральным решением увеличить МРОТ на 20,7 процента.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила структуру минимальной зарплаты. В неё входит федеральный МРОТ, уральский коэффициент и региональная надбавка по соглашению сторон социального партнёрства. Работодатели обязаны выплачивать сотрудникам на полной ставке не менее этой суммы при выполнении нормы рабочего времени.

В МРОТ включаются только выплаты за работу в стандартных условиях. Отдельно начисляются доплаты за сверхурочные часы, ночные смены, праздничные дни и работу во вредных условиях. Районный коэффициент также начисляется сверх минимального размера оплаты труда.

Контекст: По данным портала «Ньюс-Баш», президент России утвердил новый федеральный МРОТ на уровне 27 093 рублей. В регионах с аналогичными районными коэффициентами минимальная зарплата также превысит 31 тысячу рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения Башкирии на 2026 год установлен в размере 18 373 рублей.

