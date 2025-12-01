Стала известна дата прямой линии с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев проведет прямую линию 2 декабря. Жители могут задать вопросы по телефону, через мессенджеры и в соцсетях.

Администрация города официально подтвердила дату проведения прямой линии с мэром — эфир состоится завтра, 2 декабря. Начало трансляции запланировано на 19:30, она будет доступна на телеканале «Вся Уфа» и в социальных сетях градоначальника.

Для обращений граждан предусмотрено несколько каналов связи: звонки принимаются в прямом эфире по телефону 254-70-08, а видеовопросы можно направить заранее через мессенджеры на номер +7-927-346-11-11. Также специалисты мэрии будут отслеживать комментарии пользователей на платформах «ВКонтакте» и Rutube, где пройдет трансляция.

Ранее аналогичный формат общения с населением провел глава республики Радий Хабиров, собравший 11 ноября более 9 тысяч обращений за четыре часа эфира. Большая часть сообщений касалась вопросов благоустройства и социальной сферы. Предстоящая линия с сити-менеджером станет продолжением этой практики взаимодействия с жителями.

В текущем году в жизни мэра произошли изменения: в мае 2025 года у Ратмира Мавлиева родилась дочь, о чем он сообщил в своих социальных сетях, опубликовав рисунок старшего сына. Кроме того, осенью в городской администрации прошли кадровые перестановки: в октябре часть сотрудников мэрии перевели на удаленный режим работы в рамках оптимизации бюджетных расходов.

К началу зимнего сезона в городе сохраняется ряд актуальных вопросов. Жители ожидают полного открытия движения по улице Пугачева, которое планировалось на конец ноября, а также обсуждают развитие транспортной сети, включая запуск новых авиарейсов. Ответы на эти и другие темы прозвучат в ходе завтрашнего эфира.