Стала известна дата прямой линии Главы Башкирии: как задать вопрос и где смотреть эфир

11 ноября Хабиров снова даст обратную связь всей республике в прямом эфире. Жители Башкирии могут задать любые вопросы — хоть онлайн, хоть с видео.

Глава Башкирии Радий Хабиров проведёт традиционную прямую линию с жителями республики 11 ноября в 19:00. Журналисты и все желающие смогут задать вопросы руководителю региона в прямом эфире и через социальные сети.

Где смотреть

Трансляция будет доступна на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям» и UTV. Эфир также покажут на радиостанции «Юлдаш» и в социальных сетях главы во «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Руководитель республики анонсировал мероприятие на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Он отметил, что прямая линия обычно длится около четырёх часов.

Как задать вопрос

Жители могут направлять вопросы несколькими способами. Через социальные сети — в комментариях под постами Радия Хабирова во «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы принимаются до начала прямой линии и даже в ходе эфира.

Второй способ — видеообращение через официальный сайт главы республики. Для этого нужна авторизация через Госуслуги. Видео должно длиться не более минуты, в нём необходимо назвать фамилию, имя, отчество, населённый пункт и район.

Опыт прошлых лет

В 2024 году прямая линия длилась чуть больше четырёх часов. На мероприятие поступило более 8700 обращений. Жители задавали вопросы о здравоохранении, образовании, экономике, поддержке участников СВО и их семей.

Трансляцию прошлогодней прямой линии посмотрели 135606 человек. За время эфира от жителей республики пришло более двух тысяч сообщений. Чаще всего темы обращений касались дорог и ЖКХ.

Радий Хабиров проводит прямые линии ежегодно с момента вступления в должность главы региона. Он считает такой формат общения важным для управленческой команды. Прямая линия позволяет понять, что беспокоит жителей, и скорректировать работу властей.

В этом же месяце — 11 ноября — запланирована ещё одна важная церемония. Глава Башкирии выступит с ежегодным посланием перед депутатами Курултая республики.