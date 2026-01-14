Стал известен размер средней пенсии работающих пенсионеров Башкирии

Фонд пенсионного и социального страхования опубликовал статистику выплат на 1 ноября 2025 года. Средний размер пенсии в Башкирии достиг 22 900 рублей — это на 11,4% больше, чем в прошлом году. Данные появились на портале ЕМИСС.
Кто и сколько получает
Несмотря на рост, пенсии в Башкирии остаются ниже средних по России. Общероссийский показатель составляет 23 535 рублей — это на 635 рублей больше, чем в республике.
Доходы пенсионеров зависят от того, работают они или нет:
- Неработающие пенсионеры получают в среднем 23 120 рублей.
- Работающие пенсионеры получают 21 631 рубль (на 1 489 рублей меньше).
Для сравнения: самые высокие пенсии в стране платят на Чукотке (38 835 рублей), самые низкие — в Дагестане (17 462 рубля).
Что изменилось с 1 января 2026 года
Ноябрьская статистика не учитывает последнюю индексацию. С начала 2026 года произошли изменения, которые влияют на реальные суммы выплат:
- Индексация. Страховые пенсии выросли на 7,6%. Это касается и неработающих, и работающих пенсионеров (индексацию для работающих возобновили).
- Прожиточный минимум. Власти Башкирии установили минимум для пенсионера на уровне 14 496 рублей.
- Социальная доплата. Если ваша начисленная пенсия ниже прожиточного минимума (14 496 рублей), государство автоматически доплачивает разницу.
Справка
Всего в Башкирии живет 1,125 млн пенсионеров. По прогнозам экспертов, с учетом январской индексации средняя пенсия в регионе в 2026 году приблизится к отметке 26 000 рублей.