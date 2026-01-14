Стал известен размер средней пенсии работающих пенсионеров Башкирии

Средний размер пенсии в регионе составил 22,9 тысячи рублей. Показатель вырос на 11,4% за год, но остается ниже общероссийского значения.

Фонд пенсионного и социального страхования опубликовал статистику выплат на 1 ноября 2025 года. Средний размер пенсии в Башкирии достиг 22 900 рублей — это на 11,4% больше, чем в прошлом году. Данные появились на портале ЕМИСС.

Кто и сколько получает

Несмотря на рост, пенсии в Башкирии остаются ниже средних по России. Общероссийский показатель составляет 23 535 рублей — это на 635 рублей больше, чем в республике.

Доходы пенсионеров зависят от того, работают они или нет:

Неработающие пенсионеры получают в среднем 23 120 рублей .

получают в среднем . Работающие пенсионеры получают 21 631 рубль (на 1 489 рублей меньше).

Для сравнения: самые высокие пенсии в стране платят на Чукотке (38 835 рублей), самые низкие — в Дагестане (17 462 рубля).

Что изменилось с 1 января 2026 года

Ноябрьская статистика не учитывает последнюю индексацию. С начала 2026 года произошли изменения, которые влияют на реальные суммы выплат:

Индексация. Страховые пенсии выросли на 7,6%. Это касается и неработающих, и работающих пенсионеров (индексацию для работающих возобновили). Прожиточный минимум. Власти Башкирии установили минимум для пенсионера на уровне 14 496 рублей. Социальная доплата. Если ваша начисленная пенсия ниже прожиточного минимума (14 496 рублей), государство автоматически доплачивает разницу.

Справка

Всего в Башкирии живет 1,125 млн пенсионеров. По прогнозам экспертов, с учетом январской индексации средняя пенсия в регионе в 2026 году приблизится к отметке 26 000 рублей.