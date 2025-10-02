Срочников из Уфы морили голодом за отказ стать контрактниками

Солдат-срочников из Башкирии пытались силой загнать на контрактную службу, ограничив в еде и звонках домой. Давление прекратилось после вмешательства депутата и военных следователей.

В войсковой части солдат-срочников из Башкирии пытались заставить подписать контракты, ограничивая их в еде и связи с родными. Давление прекратилось после того, как родители военнослужащих обратились к депутату Госсобрания Альфиту Нигаматьянову, а в ситуацию вмешались военные следователи.

По словам родителей, после отказа от контракта для солдат создали невыносимые условия. Инициатором давления был офицер в звании полковника, действовавший через старших сослуживцев. Призывников неполноценно кормили и запрещали пользоваться телефонами, чтобы они не могли связаться с близкими.

Получив обращение, депутат Нигаматьянов сообщил о ситуации в военный следственный отдел СК России по Центральному военному округу. Следователи совместно с командованием округа провели проверку, которая подтвердила слова родителей. В результате офицера, организовавшего давление, перевели на новое место службы, а незаконные действия в отношении солдат прекратили.

Поддержка контрактников в Башкирии

Для тех, кто заключает контракт с Минобороны добровольно, в Башкирии действуют меры поддержки. Глава республики Радий Хабиров продлил до 31 октября 2025 года указ о региональной выплате в 1 миллион рублей. Вместе с федеральной поддержкой общая единовременная выплата при заключении контракта составляет 1,7 миллиона рублей. Также для участников СВО и их семей предусмотрено более 50 мер социальной помощи.

Куда обращаться при нарушении прав

Если права военнослужащего нарушаются, он или его родственники могут обратиться за защитой в несколько инстанций: