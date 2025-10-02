Срочников из Уфы морили голодом за отказ стать контрактниками

В войсковой части солдат-срочников из Башкирии пытались заставить подписать контракты, ограничивая их в еде и связи с родными. Давление прекратилось после того, как родители военнослужащих обратились к депутату Госсобрания Альфиту Нигаматьянову, а в ситуацию вмешались военные следователи.
По словам родителей, после отказа от контракта для солдат создали невыносимые условия. Инициатором давления был офицер в звании полковника, действовавший через старших сослуживцев. Призывников неполноценно кормили и запрещали пользоваться телефонами, чтобы они не могли связаться с близкими.
Получив обращение, депутат Нигаматьянов сообщил о ситуации в военный следственный отдел СК России по Центральному военному округу. Следователи совместно с командованием округа провели проверку, которая подтвердила слова родителей. В результате офицера, организовавшего давление, перевели на новое место службы, а незаконные действия в отношении солдат прекратили.
Поддержка контрактников в Башкирии
Для тех, кто заключает контракт с Минобороны добровольно, в Башкирии действуют меры поддержки. Глава республики Радий Хабиров продлил до 31 октября 2025 года указ о региональной выплате в 1 миллион рублей. Вместе с федеральной поддержкой общая единовременная выплата при заключении контракта составляет 1,7 миллиона рублей. Также для участников СВО и их семей предусмотрено более 50 мер социальной помощи.
Куда обращаться при нарушении прав
Если права военнослужащего нарушаются, он или его родственники могут обратиться за защитой в несколько инстанций:
- Военная прокуратура и военный следственный отдел СК РФ — расследуют преступления и злоупотребления в армии.
- Общественные организации, например Комитет солдатских матерей, — оказывают бесплатную юридическую помощь.
- Совет по правам человека при Президенте РФ — осуществляет надзор за соблюдением прав военнослужащих.