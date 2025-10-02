0
4 часа
Новости

Срочников из Уфы морили голодом за отказ стать контрактниками

Солдат-срочников из Башкирии пытались силой загнать на контрактную службу, ограничив в еде и звонках домой. Давление прекратилось после вмешательства депутата и военных следователей.
табличка призывная комиссия
©rutube

В войсковой части солдат-срочников из Башкирии пытались заставить подписать контракты, ограничивая их в еде и связи с родными. Давление прекратилось после того, как родители военнослужащих обратились к депутату Госсобрания Альфиту Нигаматьянову, а в ситуацию вмешались военные следователи.

По словам родителей, после отказа от контракта для солдат создали невыносимые условия. Инициатором давления был офицер в звании полковника, действовавший через старших сослуживцев. Призывников неполноценно кормили и запрещали пользоваться телефонами, чтобы они не могли связаться с близкими.

Получив обращение, депутат Нигаматьянов сообщил о ситуации в военный следственный отдел СК России по Центральному военному округу. Следователи совместно с командованием округа провели проверку, которая подтвердила слова родителей. В результате офицера, организовавшего давление, перевели на новое место службы, а незаконные действия в отношении солдат прекратили.

Поддержка контрактников в Башкирии

Для тех, кто заключает контракт с Минобороны добровольно, в Башкирии действуют меры поддержки. Глава республики Радий Хабиров продлил до 31 октября 2025 года указ о региональной выплате в 1 миллион рублей. Вместе с федеральной поддержкой общая единовременная выплата при заключении контракта составляет 1,7 миллиона рублей. Также для участников СВО и их семей предусмотрено более 50 мер социальной помощи.

Куда обращаться при нарушении прав

Если права военнослужащего нарушаются, он или его родственники могут обратиться за защитой в несколько инстанций:

  • Военная прокуратура и военный следственный отдел СК РФ — расследуют преступления и злоупотребления в армии.
  • Общественные организации, например Комитет солдатских матерей, — оказывают бесплатную юридическую помощь.
  • Совет по правам человека при Президенте РФ — осуществляет надзор за соблюдением прав военнослужащих.
Похожие записи
0
30.09.2025
Новости

Осенний призыв в нескольких регионах России пройдет исключительно по электронным повесткам

табличка призывная комиссия
В четырех регионах России, включая Москву, призывников начнут оповещать только через электронные повестки. Осенний призыв стартует 1 октября и затронет 135 тысяч человек.
0
22.09.2025
Новости

Генштаб РФ меняет правила осеннего призыва. Что ждёт новобранцев?

табличка призывная комиссия
Генштаб дал разъяснения по осеннему призыву. Срочников не отправят на СВО, но введут цифровые повестки и единый реестр. Уклонистов ждут ограничения.
0
30.08.2025
Новости

Решение о призыве теперь действует год. Что это значит для призывников

табличка призывная комиссия
Правительство России изменило правила призыва на военную службу. Теперь решение призывной комиссии о направлении в часть действует 12 месяцев, а не один призыв, как было раньше.
0
01.08.2025
Спецоперация

Власти Башкирии продлили выплаты в размере 1 млн рублей контрактникам СВО

военный сво
Власти Башкирии продлили до конца августа 2025 года единовременные выплаты в 1 млн рублей для жителей, заключивших контракт на участие в СВО
0
01.02.2025
Спецоперация

Мэрия Уфы потребует обратно миллионы рублей от передумавших контрактников СВО

военный сво
В Уфе вступили в силу важные изменения в порядке предоставления единовременных выплат участникам специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал мэр города Ратмир Мавлиев 31 января 2025 года.
0
02.10.2025
Новости

Россия улучшила ракеты против украинской ПВО

ракета искандер
Российские Искандеры и Кинжалы научились уклоняться от систем Patriot, из-за чего эффективность перехватов ПВО Украины упала почти до нуля. Это позволило нанести точные удары по военным заводам, включая производство дронов Bayraktar.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.