Спецслужбы Башкирии отработали освобождение заложников на ГЭС

Силовики Башкирии провели масштабные учения на Павловской ГЭС. По легенде, преступники захватили заложников. Всех спасли, «злодеев» нейтрализовали.
вооруженная группа людей
Все условные террористы нейтрализованы, а сотрудники гидроузла освобождены. Так закончились масштабные учения в Башкирии, о которых рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Маневры развернулись на территории Нуримановского и Благовещенского районов. По сценарию, группа вооруженных преступников захватила Павловский шлюз, взяв в заложники персонал. Это событие стало отправной точкой для всех дальнейших действий.

Для решения проблемы силовикам пришлось ввести тестовый режим контртеррористической операции. Все службы экстренного реагирования были подняты по тревоге.

В операции задействовали серьёзный арсенал. Небо патрулировала авиация и беспилотники, а на земле поддержку оказывала тяжелая бронетехника.

Чтобы максимально приблизить обстановку к боевой, использовались специальные имитационные средства. Основной целью тренировки была проверка готовности властей и спецслужб к совместным действиям при возникновении подобных угроз. В итоге заявили, что все поставленные задачи выполнены.

Похожие записи
0
29.08.2025
Новости

В Башкирии жители села рискуют здоровьем из-за свалки под окнами

свалка мусора
Огромная свалка под боком у села Красная Горка в Башкирии официально закрыта, но продолжает расти. Эколог бьёт тревогу: она может загореться в любой момент.
0
26.08.2025
Новости

Жителей Башкирии предупредили об учениях с бронетехникой и взрывами

фсб
В Нуримановском и Благовещенском районах Башкирии 26–28 августа пройдут учения ФСБ. Будет громко: с авиацией, бронетехникой и имитацией стрельбы. Людей просят сохранять спокойствие.
0
06.06.2025
Происшествия

Турист сорвался с «Красных скал» в Башкирии

спасатели
Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям подтвердил гибель 30-летнего мужчины на вершине «Красные скалы». Несчастный случай произошел вечером в Нуримановском районе.
0
16.05.2025
Общество

В Башкирии ветеран СВО без ноги строит птицеимперию

Илдар Мамадрахимов
Пока одни жалуются о господдержке и кредитах, другие просто берут и делают. Наш герой — боец батальона Шаймуратова, потерявший ногу на СВО, а теперь поставляющий курятину на столы всей Башкирии.
