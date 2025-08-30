Спецслужбы Башкирии отработали освобождение заложников на ГЭС

Силовики Башкирии провели масштабные учения на Павловской ГЭС. По легенде, преступники захватили заложников. Всех спасли, «злодеев» нейтрализовали.

Все условные террористы нейтрализованы, а сотрудники гидроузла освобождены. Так закончились масштабные учения в Башкирии, о которых рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Маневры развернулись на территории Нуримановского и Благовещенского районов. По сценарию, группа вооруженных преступников захватила Павловский шлюз, взяв в заложники персонал. Это событие стало отправной точкой для всех дальнейших действий.

Для решения проблемы силовикам пришлось ввести тестовый режим контртеррористической операции. Все службы экстренного реагирования были подняты по тревоге.

В операции задействовали серьёзный арсенал. Небо патрулировала авиация и беспилотники, а на земле поддержку оказывала тяжелая бронетехника.

Чтобы максимально приблизить обстановку к боевой, использовались специальные имитационные средства. Основной целью тренировки была проверка готовности властей и спецслужб к совместным действиям при возникновении подобных угроз. В итоге заявили, что все поставленные задачи выполнены.