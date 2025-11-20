Спецназ Башкирии зачистил военкомат от условных диверсантов

В Альшеевском районе прошли крупные учения ФСБ. Силовики отбили атаку на военкомат, освободили заложников и проверили готовность к реальным угрозам.

Оперативный штаб в Республике Башкортостан отчитался о проведении плановых антитеррористических мероприятий на территории региона. По данным ведомства, в минувшее воскресенье, 17 ноября, правоохранительные органы получили вводную информацию о проникновении диверсионной группы на стратегический объект.

Учения прошли в поселке Раевский, где, согласно легенде, вооруженные преступники атаковали военный комиссариат Альшеевского и Давлекановского районов. Условные террористы смогли проникнуть в здание на улице Космонавтов и захватить людей, находившихся внутри.

Силы правопорядка оперативно оцепили опасную зону и эвакуировали гражданское население из близлежащих домов. Штурмовые подразделения провели операцию по блокированию здания, после чего приступили к активной фазе ликвидации угрозы. В ходе слаженных действий спецназа «бандиты» были нейтрализованы, а условные заложники освобождены без потерь.

Руководство штаба высоко оценило действия экстренных служб и эффективность межведомственного взаимодействия. Проверка показала, что система защиты пенитенциарных и военных объектов республики готова к отражению подобных атак в реальности.

Актуальность таких тренировок подтверждается напряженной обстановкой в воздушном пространстве региона этой осенью. Только за первую половину ноября в Башкирии пять раз объявлялся сигнал «Опасность БПЛА», из-за чего временно закрывалось небо над Уфой и задерживались авиарейсы.

Реальные угрозы фиксировались и ранее: 4 ноября украинские дроны пытались атаковать промышленные объекты в Стерлитамаке, но были перехвачены дежурными средствами защиты. А в конце августа аналогичные масштабные учения ФСБ с привлечением бронетехники и авиации проходили в Нуримановском и Благовещенском районах республики.