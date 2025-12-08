0
Спелеологи исследуют новую пещеру в нацпарке «Башкирия»

Пресс-служба национального парка «Башкирия» сообщила о ходе работ спелеологов в новой карстовой полости, которую назвали Логовом Арагока. Исследователи из Башкортостана и Оренбургской области смогли продвинуться в ранее недоступную часть подземной системы и уточнить ее параметры.
По данным нацпарка, путь в пещеру усложняют два вертикальных колодца глубиной порядка 15 и 10 метров, один из которых сопровождается подземным водотоком. Спелеологи провели топосъемку и зафиксировали около 150 метров подземных ходов, максимальная изученная глубина сейчас составляет примерно 60 метров.

Участники экспедиции рассматривают версию о возможной связи Логова Арагока с более масштабной подземной гидросистемой. По их оценке, в дальнейшем исследования могут уточнить направление подземных вод и структуру карстовых полостей в районе междуречья Нугуша и Белой. Следующие выезды планируют посвятить продолжению съемки и проверке этих гипотез.

В нацпарке отмечают, что Кутукское урочище относится к крупным карстовым районам Южного Урала и уже известно рядом сложных пещерных объектов. В их числе пещера-пропасть Сумган-Кутук, длина которой превышает 9,8 километра, а входная шахта имеет глубину свыше 100 метров. Территория урочища остается одной из ключевых площадок для спелеологических исследований в регионе.

Ранее специалисты сообщали о новых участках в других пещерах на территории парка. Так, спелеологи описывали дополнительную галерею в пещере Грезы и находили там следы древних животных. Подобные работы позволяют уточнять геологическое строение территории и пополнять научные данные о карстовых системах Башкортостана.

Власти республики подчеркивают туристический потенциал таких объектов, однако напоминают, что посещать сложные карстовые системы можно только в сопровождении подготовленных инструкторов и при наличии специального снаряжения. Специалисты считают, что новые данные по Логову Арагока помогут скорректировать подходы к охране территории и развитию организованного экологического туризма.

