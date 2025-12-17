0
Совет законодателей отклонил проект Курултая Башкирии об иностранных словах на товарах

Совет законодателей при Совете Федерации выдал отрицательное заключение на идею башкирских депутатов ограничить иностранную лексику на товарах. Юристы в Москве изучили документ и нашли в нем юридические нестыковки. Об этом пишет РБК-Уфа со ссылкой на правовое управление Совфеда.
вывеска башкирское название магазина
Суть предложения заключалась в чистке этикеток и инструкций. Курултай предлагал дать правительству России право решать, какие заимствованные слова «целесообразны» на упаковке, а какие — нет. Если бы поправки приняли, производителям пришлось бы переписывать составы продуктов и вкладыши к лекарствам, убирая «непонятные» термины.

Главная причина отказа — депутаты выбрали не тот кодекс. Вопросы языка в России регулирует закон «О государственном языке» (№ 53-ФЗ), а башкирский парламент попытался внести правки в закон «О защите прав потребителей». Федеральные эксперты указали, что нельзя менять языковые нормы через правила торговли.

Вторая ошибка — попытка изменить будущее. Статья 10.1, которую хотели поправить депутаты, была принята Госдумой только в июне 2025 года. Она вступит в силу лишь 1 марта 2026 года. Юристы Совета законодателей отметили, что странно менять норму, которая еще даже не начала работать и не показала своих недостатков на практике.

Авторы инициативы считали, что иностранные надписи могут «подрывать культурные ценности» и вызывать негатив у покупателей. Критерии «недоумения целевой аудитории» предлагалось разработать чиновникам правительства. Однако в Москве посчитали, что у кабинета министров нет полномочий оценивать слова на «культурную уместность» в рамках закона о правах потребителей.

Это не первая попытка региона бороться с иностранными словами. Ранее Константин Толкачев, спикер парламента, анонсировал закон против вывесок на языках других стран. Власти считают, что надписи вроде Sale или Coffee shop размывают национальную идентичность.

В Уфе борьба за кириллицу уже перешла в практическую плоскость. Администрация города проводила рейды по торговым улицам, выявляя нарушения в наружной рекламе. По данным мэрии, за 2025 год инспекторы обнаружили более 5000 незаконных конструкций, часть из которых демонтировали из-за несоответствия языковым правилам.

