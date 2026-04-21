1
4 часа
Новости

Соцфонд России опубликовал данные о средней пенсии в Башкирии

Фонд пенсионного и социального страхования опубликовал на портале ЕМИСС данные о размере пенсионных выплат по регионам на 1 февраля 2026 года. В Башкирии средняя пенсия составила 24 566 рублей — это на 8,6% больше, чем годом ранее.
©News-bash

Фонд пенсионного и социального страхования России разместил на портале ЕМИСС актуальные сведения о пенсионных начислениях в разрезе регионов. По состоянию на 1 февраля 2026 года средняя пенсия жителя Башкортостана составила 24 566 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 8,6%.

Размер выплат зависит от того, продолжает ли пенсионер трудиться. Работающим гражданам в среднем начисляют 23 579 рублей, тогда как вышедшим на заслуженный отдых — 24 720 рублей. Разрыв между двумя категориями составляет 1 141 рубль.

Показатель республики остаётся ниже общероссийского. По стране в феврале 2026 года средняя пенсия равнялась 25 262 рублям — на 696 рублей больше, чем в Башкирии. Наибольшие пенсионные выплаты зафиксированы у жителей Чукотского автономного округа — 41 944 рубля. Наименьшие — в Дагестане: там средняя пенсия составляет 18 615 рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,6%. Изменение коснулось получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Перерасчёт был произведён автоматически, без необходимости обращаться в ведомство.

По данным Социального фонда на 1 декабря 2025 года средняя пенсия в Башкирии составляла 22 900 рублей — на 11,3% больше, чем в предшествующем году. При этом неработающие пенсионеры получали в среднем 23 113 рублей, тогда как работающие — 21 647 рублей. С 1 января 2025 года индексация пенсий была возобновлена и для работающих граждан. С 1 января 2026 года это правило продолжает действовать — их пенсии также проиндексированы на 7,6%. Это должно сократить разрыв между двумя группами получателей

По данным Башкортостанстата, стоимость базового набора товаров и услуг для одного жителя республики в январе 2026 года составила 24 397 рублей в месяц — на 2,7% больше, чем в декабре 2025 года. Этот показатель превысил среднее значение по Приволжскому федеральному округу (23 543 рубля), однако остался ниже общероссийского уровня в 26 106 рублей.

К слову, с 1 февраля 2026 года в Башкирии были проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий на 5,6% — исходя из фактического индекса потребительских цен за 2025 год.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.