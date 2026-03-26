Сотрудники «Терра Башкирия» не получают зарплату с декабря — финансирование центра заморожено из-за нарушений федеральных требований

Коллектив АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» обратился к главе региона с жалобой на многомесячные задержки зарплаты. Минтуризма Башкирии подтвердило финансовые проблемы организации.

Штат АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» («Терра Башкирия») — подведомственной структуры Минтуризма республики — с декабря прошлого года не получал заработную плату. Об этом стало известно после обращения одной из работниц к главе республики Радию Хабирову.

По её словам, весь коллектив ожидает выплат уже несколько месяцев. Вместо погашения долгов руководство, как утверждает заявительница, направило людей в отпуска без сохранения заработной платы, а затем начало добиваться их увольнения — также без погашения задолженности.

«Мы просто хотим получить оплату за свой труд», — говорится в обращении.

Минтуризма Башкирии подтвердило изданию «Уфа1» финансовые затруднения в центре. Субсидирование приостановлено из-за несоответствия требованиям постановления Правительства РФ № 1780, которое регулирует порядок предоставления бюджетных средств. Нарушения касаются подпункта «е» пункта 18 документа — об отсутствии задолженностей, корректности отчётности и соблюдении финансовых обязательств.

Обвинения в давлении на персонал министерство отвергло: по данным ведомства, уведомлений об увольнении никто не направлял, а руководство центра таких требований не выдвигало.